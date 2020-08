Die in Grabs trainierende Dressurreiterin Léonie Guerra verzichtet auf Europameisterschaft

Im letzten Turnier vor der Europameisterschaft präsentierten sich Léonie Guerra und ihr Fuchswallach Luciano in Topform. Doch nun fällt die EM-Reise ins Wasser. 11.08.2020, 05.00 Uhr

Unsichere Zeiten: Léonie Guerra verzichtet auf die EM. Bild: PD

(pd) Léonie Guerra hat sich vor der Europameisterschaft in Pilisjaszfalu, nahe der ungarischen Hauptstadt Budapest, in Topform präsentiert. An einem Turnier Donaueschingen (Deutschland) vermochte sie in einem starken Teilnehmerfeld gute Resultate zu erzielen.