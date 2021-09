Tag der offenen Türe: Der neue Forstwerkhof wurde rege besucht

«Die haben das ganz toll gemacht»: Tag der offenen Türe im Forstwerkhof Frümsen Die Ortsgemeinde Frümsen als Besitzerin und Bauherrin sowie die Forstgemeinschaft Sennwald (FOG) wollten am Samstag der Bevölkerung zeigen, was während einer rund halbjährigen Bauzeit realisiert wurde. Adi Lippuner 19.09.2021, 18.45 Uhr

Die Besucherinnen und Besucher nutzen die Möglichkeit, den Forstwerkhof Obergrüt in Frümsen zu besichtigen. Adi Lippuner

Der Forstwerkhof Obergrüt präsentiert sich als zeitgemässes Arbeitsumfeld. Die FOG-Mitarbeitenden haben genügend Platz, um ihre zahlreichen Arbeitsgeräte und Maschinen einzustellen. «Zudem können wir, falls das Wetter mal schlecht ist, auch Arbeiten unter Dach ausführen», so der verantwortliche Förster Simon Zürcher. Er hat die Aufgabe Anfang Juni von seinem Vorgänger Hans Tinner übernommen und fühlt sich, wie er betont, im neuen Arbeitsumfeld äusserst wohl.

Investiert wurden rund 950000 Franken

Zufrieden mit dem Neu- und Umbau ist auch Thomas Tinner, Präsident der Ortsgemeinde Frümsen. «Wir konnten der zunehmenden Mechanisierung im Forstbereich Rechnung tragen, die Mitarbeitenden haben ihre eigenen Räume und dank eines Sitzungszimmers müssen Besprechungen nicht mehr in den Büroräumen durchgeführt werden.» Investiert wurden rund 950000 Franken, wobei für die Renovation des alten Gebäudes ein grosser Teil entfiel. «Es galt, den gesetzlich vorgeschriebenen Stand zu schaffen und auch unsere Treibstoffe und Schmiermittel werden entsprechend den Vorschriften gelagert. Zudem musste ein Schutz vor Einbrüchen geschaffen werden», so Thomas Tinner. Vom Kanton sei ein Subventionsbeitrag von einem Drittel der Baukosten zu erwarten.

Die verschiedenen Arbeitsgeräte der FOG werden von den Besuchern bewundert. Adi Lippuner

Bewunderung für die neu erstellte Zufahrt

Auf dem Rundgang um die Gebäude und durch die Innenräume waren zufriedene Gesichter zu sehen. «Die haben das ganz toll gemacht», so eine der Aussagen. Bewunderung gab es auch für die neu erstellte Zufahrt neben dem Gebäude. Dank Aufschüttung und einer professionell erstellten Wand kann das Areal nun von zwei Seiten befahren werden.

Um die aktuellen Vorschriften zu beachten, verzichteten die Organisatoren bewusst auf fixe Programmpunkte. «So können sich die Besucher im Aussenbereich verteilen und wer die Innenräume besichtigt, muss eine Maske tragen», war vor Ort zu erfahren. Wichtige Schwerpunkte für die FOG ist die Pflege des Schutzwaldes, der den grössten Teil der Wälder in der Gemeinde Sennwald betrifft. «Auch Brennholz, vor allem in kleineren Verpackungseinheiten wird vermehrt gekauft. Zudem erledigen wir auch Forstarbeiten für Private», so Simon Zürcher. Abgerundet wurde der Tag der offenen Türe bei gemütlichem Beisammensein.