Dixie- und Jazzclub Sargans-Werdenberg holt grosse Feier nach

Region Die grosse Feier des Dixie- und Jazzclub wird nachgeholt Der Dixie- und Jazzclub Sargans-Werdenberg begeht in diesem Jahr sein 35-Jahr-Jubiläum. Mirjam Kaiser Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Im Zunfthaus zum Löwen in Sargans ist seit der Renovation in den 1980ern im Kellergewölbe ein Jazzclub untergebracht. Die Idee dazu hatte Architekt Ernest Grob, der das grosse Herrschaftshaus renovierte. Die Gründung des Dixie- und Jazzclub Sargans-Werdenberg fand im April 1986 statt. Anfänglich fanden von Donnerstag bis Samstag jeweils drei Konzerte pro Woche statt. Diese wurden schnell auf jeweils ein Konzert pro Woche reduziert, da das Angebot zu gross war. Seither finden in den Frühlings- und Herbstmonaten jeweils freitags Konzerte statt.

Jazzclub-Präsidentin Betty Grob, die ihr Amt 2018 von ihrem mittlerweile verstorbenen Mann übernommen hat, erzählt:

«Der Jazzkeller war konstant über all die Jahre immer rappelvoll.»

Erst seit den Coronamassnahmen ist der Besucherandrang etwas geringer.

Der Dixie- und Jazzclub hat einen Kulturauftrag

2020 konnte der Jazzclub lediglich ein Konzert durchführen. «Wir haben versucht, in einen Theatersaal auszuweichen, damit wir mehr Platz haben, doch auch dort mussten wir schnell wieder unsere Tore schliessen», so Betty Grob. Über ein Jahr lang hatte der Jazzclub eine Durststrecke, wie die Präsidentin es ausdrückt. Doch die aktuelle Herbstsaison konnte normal gestartet werden, allerdings mit weniger Gästen.

«Man spürt, dass die Leute noch zurückhaltend sind, doch der harte Kern ist nach wie vor da», so Grob. Sie fügt an:

«Dies ist auch gut so.»



Finanziell sei die Situation nicht einfach. Zwar werde der Jazzclub von der öffentlichen Hand wie auch treuen Sponsoren unterstützt, doch schreibe man momentan ein Defizit. Auch die Mitglieder seien in dieser Zeit unverzichtbar. Gerade jetzt müsse man versuchen, Anlässe durchzuführen, auch wenn es finanziell knapp wird. «Der Dixie- und Jazzclub hat einen Kulturauftrag, dem wir treu bleiben. Für die Musiker ist es wichtig, dass sie wieder auftreten können.» Sie hätte in den letzten zwei Jahren einige Künstlerschicksale mitbekommen, die einem zu denken geben.

Nur noch kurzfristige Planung möglich

Derzeit sei es sehr anstrengend, überhaupt etwas zu organisieren. Die zweite Jahreshälfte vom 2021 sei bisher gut gelaufen, doch neue Pläne zu machen, sei schwierig. Für Januar bis März 2022 seien derzeit bereits zehn Konzerte geplant, doch ob sie stattfinden, ist nach wie vor unsicher. Sie sagt weiter:

«Früher haben wir zwei Jahre im Voraus geplant, und nun können wir nur noch kurzfristig planen.»

Auch eine internationale Planung sei wegen der Unsicherheiten momentan praktisch unmöglich. «Weil Absagen von ausländischen Künstlern mit mehr Aufwänden verbunden sind, arbeiten wir momentan vorwiegend mit Schweizer Künstlern», so Grob.

Jeden zweiten Sommer organisiert der Club in der Altstadt das Jazzfestival Sargans, bei dem auch Bands auftreten, die bereits im Jazzclub gespielt haben. So soll das Jazzfestival nach vier Jahren am ersten Augustwochenende 2022 wieder stattfinden. Ob die Jubiläumsfeier allenfalls mit dem Jazzfestival zusammengelegt wird, steht derzeit noch nicht fest.