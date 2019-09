Die Grabser Crossminton-Spieler haben an den Doppel-Schweizer-Meisterschaften einen Titel erfolgreich verteidigen können An den Doppel-Schweizer-Meisterschaften durfte von den Rheintal-Speeders einzig Emanuel Meier aufs oberste Treppchen steigen. Robert Kucera

Die Medaillengewinner der Rheintal-Speeders: Yvonne Niedhart, Emanuel Meier und Anja Grässli (von links). (Bild: Robert Kucera)

Der Triumph des Vorjahres, als sich der Grabser Verein Rheintal-Speeders gleich alle Doppel-Schweizer-Meistertitel krallte, wiederholte sich am Wochenende in Aarau nicht. Die Titelkämpfe unterstreichen somit die Einmaligkeit eines solchen Ereignisses und dokumentieren die nationale Ausgeglichenheit in dieser Rückschlagsportart. Für kein Team war der Meistertitel reine Formsache oder ein Selbstläufer.

Dennoch durften die Werdenberger die Sporthalle hoch erhobenen Hauptes verlassen. Denn in jeder Doppel-Kategorie (Herren, Damen, Mixed) resultierte ein Medaillengewinn. Mit Präsident Emanuel Meier gab es sogar einen erfolgreichen Titelverteidiger.

WM-Erfahrungen halfen, als es eng wurde

Bereits vor einem Jahr holte Meier zusammen mit Stefan Zedi (Luzern) Gold. «Es freut mich sehr, dass wir den Titel verteidigen konnten. Das war auch unser Ziel», äussert sich Meier. Seine Titel-Sammlung hat sich in Aarau auf sechs Einheiten erhöht. Zusammen mit Zedi hielt er dem Druck, in der klaren Favoritenrolle zu sein, stand. «Wir haben ähnlich gespielt wie an der WM in Budapest, als wir den sensationellen fünften Platz holten», spricht Meier die gute Performance des Duos an, bleibt aber gleichzeitig auf dem Boden:

«Wir haben in gewissen Situationen durchaus auch Glück gehabt.»

Im Halbfinal gegen Michel Buess/Tim Stoltenberg (Gekkos Aarau) mussten die Titelverteidiger im zweiten Satz gar einen Matchball abwehren und gingen im Entscheidungssatz erst gegen Ende des Durchgangs erstmals in Führung. «In den entscheidenden Situationen haben wir die entscheidenden Punkte gemacht», kommentiert Emanuel Meier den 2:1-Sieg (15:17, 18:16, 16:14).

Dem Duo halfen auch die gemachten Erfahrungen an der WM, als man ebenfalls enge Matches für sich entschieden hat. «Das Wissen, unter Druck bestehen zu können, half uns sicher.»

Im Finalspiel gegen die Basler Christian Vogel und Andreas Wölner-Hanssen spielte das Doppel Meier/Zedi gross auf und agierte beim 2:0-Sieg (16:8, 16:11) praktisch fehlerfrei.

Das letzte Quäntchen Glück hat gefehlt

Doch nicht nur wegen der Goldmedaille spricht Emanuel Meier von erfolgreichen Titelkämpfen für die Rheintal-Speeders. Mit Anja Grässli holte er Mixed-Bronze, Grässli sicherte sich mit Yvonne Niedhart Platz drei im Damen-Doppel. Damit war das Ziel in beiden Kategorien erreicht, die verpassten Titelverteidigungen waren kein Thema.

Bronzemedaille im Damen-Doppel: Anja Grässli und Yvonne Niedhart (von links). (Bild: Robert Kucera)

«Wir sind glücklich über die Medaille», sagt Niedhart, die etwas angeschlagen ins Turnier ging. «Wir haben unser Bestes gegeben. Um mehr zu erreichen, hat nur das letzte Quäntchen Glück gefehlt.» Im Halbfinal gegen Claudine Boyer (Luzern) und Ilva Gerber (Zürich) wies das gegnerische Doppel eine höhere Präzision bei den entscheidenden Punkten auf, zudem unterliefen Grässli/Niedhart ein paar Eigenfehler zu viel. Es war eine jener vermeidbaren Niederlagen, da sich die Teams auf Augenhöhe begegneten.

Im Spiel um Platz drei gegen Katharina Salgehtti Drioli und Mélanie Weyeneth (Aarau) lief es den beiden Rheintal-Speeders-Damen bedeutend besser und packten die Chance auf Bronze. Als Schlüssel zur Medaille nennt Niedhart die Freude an der Sportart:

«Man muss Spass daran haben. Wichtig in so einen Wettkampf ist, dass man sich nicht zu fest unter Druck setzt»,

sieht sie in einer zu hohen Verbissenheit den klassischen Medaillen-Verhinderer.