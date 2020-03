Die FDP Werdenberg ist sehr zufrieden mit den drei Vollmandaten Die Werdenberger FDP hat sich entgegen dem kantonalen Trend ihrer Partei bei den Kantonsratswahlen gut behauptet. Hanspeter Thurnherr 09.03.2020, 05.00 Uhr

Haben allen Grund zum Feiern: FDP-Parteipräsident Christian Lippuner und die drei Wiedergewählten Kantonsräte Beat Tinner, Katrin Frick und Thomas Toldo (von links). Hanspeter Thurnherr

Die Stimmung bei der Wahlfeier der FDP im Restaurant Schäfli war gestern am frühen Abend nicht euphorisch, aber sehr entspannt. «Wir sind sehr zufrieden, dass wir wieder drei Vollmandate erreichen konnten und klar wählerstärkste Partei geblieben sind. Entgegen dem kantonalen Trend hat die FDP Werdenberg nur leicht an Stimmenprozent verloren», sagte Parteipräsident Christian Lippuner und ergänzt: «Ich bin glücklich, dass die drei Bisherigen wieder gewählt sind.»



Freude bereitet ihm auch die Tatsache, dass die FDP neu in fünf der sechs Werdenberger Gemeinden wählerstärkste Partei geworden ist und sogar die SP in Buchs überholt hat. Einzig in der CVP-Hochburg Gams hat es nur zu Rang drei gereicht.

«Überragendes Resultat» für Beat Tinner



Zufrieden ist Christian Lippuner auch mit dem Ergebnis von Beat Tinner bei der Regierungsratswahl. «Die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang ist meines Erachtens gut. Wenn das absolute Mehr nicht wäre, wäre Beat jetzt gewählt, erreichte er doch den siebten Rang. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass er es am 19. April schafft.» Dies würde dann auch bedeuten, dass Christian Lippuner als erster Ersatzkandidat in den Grossen Rat nachrücken könnte. Tinner, der den Spitzenplatz auf der FDP-Liste erreichte, spricht von einem «überragenden Resultat» für ihn und die Werdenberger FDP.

«Ich bin überzeugt, dass wir seit Jahren gute Arbeit leisten und lösungs- und sachorientiert unterwegs sind und sich dies im Resultat niederschlägt. Zudem waren wir im Wahlkampf sehr präsent.»

«Super zufrieden» mit seinem persönlichen Resultat ist der wiedergewählte Thomas Toldo als Zweitbester hinter Beat Tinner auf der Liste. «Ich freue mich, dass meine Arbeit der letzten vier Jahre im Rat von den Wählern geschätzt wird. Die Werdenberger FDP hat ein ganz gutes Resultat erzielt und besetzt die ersten drei Plätze. Da haben wir sicher vom Sog der Regierungskandidatur von Beat Tinner profitiert. Die Bevölkerung ästimiert damit aber auch, dass wir drei gute Arbeit geleistet haben.» Er freue sich, mit den anderen Gewählten in der Pfalz das Werdenberg vertreten zu dürfen.



Die tiefe Stimmbeteiligung gibt zu denken

Die ebenfalls wiedergewählte Katrin Frick sagte: «Ich freue mich extrem, dass ich von allen im Werdenberg kandidierenden Frauen am meisten Stimmen gemacht habe. Dafür bin ich dankbar. Ich verstehe es auch als Zeichen für den guten Zusammenhalt in der FDP Werdenberg und dass wir als Team gut gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube auch, dass es ein Zeichen für mich ist für die gute Arbeit als Kantonsrätin.» Die drei ersten Plätze bei den persönlichen Stimmen seien speziell. Dieses für die Partei gute Ergebnis habe sie nicht erwartet.



Zu reden gaben unter den FDP-Mitgliedern die Ergebnisse im Vergleich mit den anderen Parteien. Für Freude Anlass war, dass die Partei ihren ersten Platz nicht nur halten konnte, sondern sogar auf die zweitplatzierte SVP prozentual deutlich ausbauen konnte. Eher zu denken gab in den Gesprächen die tiefe Stimmbeteiligung bei diesen Wahlen. 32,3 Prozent sind wahrlich kein Ruhmesblatt für die Werdenberger (Nicht)-Wähler.