Musik Reportage über die Band The Beauty of Gemina: Die Facetten eines Tourlebens während der Covid-19-Pandemie Der in Trübbach aufgewachsene Michael Sele gewährt tiefe Einblicke in sein Leben als Musiker. Armando Bianco 19.03.2021, 12.15 Uhr

Michael Sele wurde von Kamerleuten begleitet. Bild: Benjamin Manser

Region Seit Freitag, 19.März, ist es so weit: «A beautiful Day with Gemina» ist online verfügbar. Im letzten Herbst wurde die Band The Beauty of Gemina um den in Trübbach aufgewachsenen und in Sargans wohnhaften Michael Sele auf einer Tour mit vier Konzerten in der Schweiz während zwei Tage von Marco Kohler und seinem Team im Auftrag des Radio/TV RSI Schweiz begleitet.