Die Einschränkungen wären zu gross: Auch in Grabs und Gams gibt es wegen Covid-19 keine Viehschau Nach Buchs und Wartau haben auch die Gemeinden Grabs und Gams in Absprache mit den Organisatoren beschlossen, die Viehschauen nicht durchzuführen. Grund sind die massiven Einschränkungen, welche wegen der geltenden Covid-19-Bestimmungen zu berücksichtigen wären. Thomas Schwizer 04.09.2020, 15.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur für die Bauern ist die Viehschau jeweils ein wichtiger Anlass. Bilder: Jessica Nigg

Am 25.August hat der W&O berichtet, dass der Viehzuchtverein Buchs seine Viehschau wegen der Massnahmen in Zusammenhang mit dem Coronavirus abgesagt hat. Dies tat er mit Bedauern, weil die Viehschauen nicht nur gelebte Tradition sind, sondern auch wichtige Anlässe für die Züchter.

Am 31.August informierte die Gemeinde Wartau darüber, dass – neben anderen Veranstaltungen wie Dorf- und Jahrmarkt – auch die Viehschau nicht durchgeführt werde. Das habe man in Absprache und auf Empfehlung der Viehschaukommission beschlossen.

Jubiläumsschau in Gams fällt aus

Am Donnerstagabend wurde am Anlass «Behörden informieren» in Gams mitgeteilt, dass auch in dieser Gemeinde auf die Durchführung der Viehschau verzichtet wird, die eine Jubiläumsschau gewesen wäre. In Absprache mit den Organisatoren habe der Gemeinderat keine Bewilligung erteilt. Gemeindepräsident Fredy Schöb erklärte:

«Es wäre schwierig gewesen, ein Schutzkonzept während des ganzen Tages und auch noch in den Abend- und Nachtstunden durchzusetzen.»

Auch in Gams mussten die Veranstalter der Viehschau also wegen der Schutzmassnahmen, die sie in Zusammenhang mit dem Coronavirus umsetzen müssen, die Segel streichen.

Auch in Grabs gibt es keine Viehschau

Am Freitag teilte der Gemeinderat Grabs mit, dass auch in der zweitgrössten Gemeinde der Region Werdenberg die Viehschau ausfallen wird. Für viele Bauern sei die Viehschau einer der Höhepunkte im Jahr, heisst es in den Gemeindemitteilungen. Sie bilde aber auch eine Plattform, um der nichtbäuerlichen Bevölkerung den aktuellen Zuchtstand aufzuzeigen sowie Kultur, Brauchtum und Geselligkeit zu vermitteln.

Weil die Viehschauen fast in allen Dörfern ausfallen werden, wird es auch keine Miss Werdenberg 2020 geben. Im Bild die Miss Werdenberg 2019, die Jungkuh Edelea.

Dennoch sei der Viehschaukommission der Gemneinde nichts anderes übrig geblieben, als die definitive Absage der Veranstaltung zu beschliessen, die am 16.Oktober geplant war. Die Begründung dafür lautet wie folgt:

«Wegen der massiven Auflagen und Einschränkungen, welche aufgrund der geltenden ­Covid-19-Bestimmungen zu berücksichtigen sind, wäre die Durchführung der Viehschau nur in einem zu stark eingeschränkten Rahmen möglich gewesen.»

Alle Beteiligten seien zuversichtlich, dass im 2021 die Viehschau wieder im gewohnten Rahmen wird stattfinden können.