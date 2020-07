Die deutschen und holländischen Camper bleiben aus: Dieses Jahr füllen die Schweizer die Campingplätze im Werdenberg und Obertoggenburg Die einheimischen Gäste bescheren den Campingplatzbetreibern volle Reservationsbücher. Stimmen und Einschätzungen von den Campingplatz-Betreibern aus der Region. Katharina Rutz 24.07.2020, 05.00 Uhr

Das Telefon läuft heiss bei Margrit Zweifel vom Camping Werdenberg. Viele buchen auch noch spontan einen Platz für die Nacht. Bild: Katharina Rutz

Die Holländer sind eine Nation, von der man weiss, dass sie oft mit ihrem Wohnwagen bis in den Süden verreisen. Auch die Deutschen haben diesen Ruf. Heuer allerdings trifft man sie nicht auf den Campingplätzen der Region. In anderen Jahren hielten viele ausländische Gäste auf dem Camping Werdenberg für eine oder zwei Nächte auf ihrer Durchreise in den Süden oder umgekehrt in den Norden. Diese Gäste fehlen dieses Jahr aufgrund der Coronapandemie. Dafür verreisen auch die Schweizer heuer wie es scheint viel weniger ins Ausland und Camping ist ohnehin im Trend.

Franz Niederberger von der Thur Camping AG in Alt St.Johann sagt:

«Grundsätzlich wäre der Markt an einheimischen Gästen ja grösser als derjenige der einreisenden Gäste.»

Und dieses Jahr entscheiden sich die Schweizer tatsächlich für einen Campingplatz im Toggenburg statt in Schweden oder Kroatien oder machen endlich die mehrtägige Velotour durchs Rheintal mit Halt in der Region, welche schon jahrelang im Hinterkopf war.

Camping boomt noch mehr mit Corona

Laut Daniel Graf, Mediensprecher des Touring Club Schweiz als grösster Anbieter von Campings im Land, floriere das Camping-Geschäft allgemein seit einigen Jahren. Durch die aktuellen Auswirkungen der Coronapandemie aufs Reisen habe sich dieser Boom zusätzlich akzentuiert, sagt er gegenüber dem «Liechtensteiner Vaterland». «Juli und August sind traditionell schon sehr gut gebuchte Monate, jetzt ist der Buchungsstand noch höher im Vergleich zum Vorjahr», so Graf.

Hochkonjunktur auch in der Region

Die grosse Nachfrage bestätigen auch sämtliche befragten Campingplatz- oder Wohnwagenstellplatzbetreiber im Werdenberg und Obertoggenburg.

Am frühen Nachmittag beginnt sich der Campingplatz Werdenberg jeweils zu füllen. Katharina Rutz

So ist auch der Buchser Campingplatz gut besetzt. «Wir haben sehr viele Anfragen», sagt Margrit Zweifel, die Platzwartin.

«Und die Gäste sind dieses Jahr praktisch alle aus der Schweiz. Statt nur einer Nacht bleiben sie mehrere Tage, zum Teil bis zu einer Woche.»

Oft übernachten auch Familien mit ihren Zelten, die sich auf einer längeren Fahrradtour befinden, in Buchs. Die Nachfrage sei bereits seit der Wiedereröffnung am 6. Juni gross. Aufgrund der Hygienemassnahmen hat Margrit Zweifel, die bereits acht Jahre auf dem Camping als Platzwartin tätig ist, etwas mehr zu tun. «Wir halten uns genau an die Vorschriften und auch die Gäste halten sich gut an alle Massnahmen», sagt sie.



Plötzlich Welsche auf Wildhauser Campingplatz

Die Situation auf dem Campingplatz Schafbergblick ist ähnlich. «Die Nachfrage ist sehr gross», betont Rita Wenk vom Wildhauser Campingplatz. «Aber wir finden für alle immer noch einen Platz», fügt sie mit einem Augenzwinkern an. Die Gäste kommen auch in Wildhaus dieses Jahr vor allem aus der Schweiz, und zwar aus Kantonen, die normalerweise nicht hier seien.

Auch der Campingplatz Schafbergblick in Wildhaus ist sehr gut besucht. Adi Lippuner

«Aus dem Welschland oder den Kantonen Bern und Aargau», so Rita Wenk. Vor zwei Wochen seien sie vor allem aus der Innerschweiz gekommen. Der Campingplatz läuft dieses Jahr besser als sonst. «Wegen Corona», ist Rita Wenk überzeugt. Ausserdem sei man ein kleiner Campingplatz, wo man Rücksicht aufeinander nehme.

«Das schätzen vor allem die älteren Gäste sowie Familien mit kleinen Kindern sehr.»

Auch in Wildhaus halten sich die Gäste gut an die Massnahmen und «loben die Sauberkeit bei uns sehr», freut sich Rita Wenk.



Im Toggenburg gibt es weitere Übernachtungsmöglichkeiten für Camper. Die Thur Camping AG in Alt St. Johann verfügt über Wohnwagenstellplätze. Das Hotel Drei Eidgenossen in Starkenbach verfügt über einen eigenen Campingplatz und das Hotel Post in Unterwasser bietet ebenfalls Wohnmobilstellplätze an.



Man fährt der Sonne hinterher

Auch auf dem Campingplatz in Alt St. Johann sind dieses Jahr nicht die üblichen Gäste aus Deutschland gekommen, sondern eher die Innerschweizer Camper. Neben den 30 Saisonstellplätzen verfügt der Platz über 15 Stellplätze für Kurzaufenthalte. «Wir sind gut bis sehr gut ausgelastet», sagt der Betreiber Franz Niederberger. Allerdings sind die Buchungen sehr spontan.

«Die Leute gehen dahin, wo das Wetter schön ist.»



Die Stellplätze beim Hotel Post von Rainer Hürlimann sind ebenfalls gut belegt. «Die Nachfrage ist sicher auch wegen Corona grösser», sagt der Wirt, «aber wir haben immer noch einen Platz», betont er.



Alle Wohnmobile sind vermietet

Daniel Fäh, Geschäftsleiter der Garage Ruedi Fäh AG in Gams, spürt die gestiegene Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls. Die Autogarage vermietet und verkauft auch Wohnmobile und vergrössert aufgrund der grossen Nachfrage ständig das Sortiment ihres Campingshops. «Alle unsere acht Wohnmobile sind zurzeit vermietet und erst ab Ende August ist wieder etwas frei», sagt Daniel Fäh.