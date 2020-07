Die beste im Kanton hat im Buchser Wohnheim Neufeld gelernt Mit der Note 5,8 hat Cornelia Spitz in ihrer Ausbildung zur Fachfrau Betreuung, Fachrichtung Behinderung, einen glänzenden Abschluss erzielt. 08.07.2020, 16.08 Uhr

Cornelia Spitz erreichte mit der Note 5,8 das beste Resultat im ganzen Kanton St.Gallen. Bild: PD

(pd) Cornelia Spitz absolvierte im Wohnheim Neufeld die verkürzte Ausbildung zur Fachfrau Betreuung, Fachrichtung Behinderung. Vor ein paar Tagen erhielt Cornelia Spitz vom Kantonalen Gewerbeverband den Notenausweis mit der Gesamtnote 5,8 per Post zugestellt.

Bestnote im Kanton St.Gallen erreicht

Anschliessend wurde bekannt, dass die Note 5,8 die diesjährige Bestnote im Kanton St. Gallen ist.

«Auch wenn die Abschlussprüfung in eine nicht ganz einfache Zeit fiel, zeigte die Absolventin ausgeprägtes Fachwissen und Sozialkompetenzen», schreibt die Betriebsleitung des Wohnheims Neufeld in ihrer Mitteilung. Die Betriebsleitung freut sich, dass die junge Fachfrau weiterhin in ihrem Team bleibt.