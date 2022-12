Altstätten Die Augen von Kindern zum Strahlen bringen Katrin Jung hat letztes Jahr gemeinsam mit einer Freundin den Verein Kinder-Glück gegründet. Damit wollen sie Kinderwünsche erfüllen. Maria Kobler Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Physiotherapeutin Katrin Jung will mit ihrem Verein Kinder glücklich machen. Bild: Maria Kobler

«Ich hatte mehrmals Tränen in den Augen», sagt Katrin Jung. «Es tat im Herzen weh, Kinder zu sehen, die aus ihrer Familie wegmussten und in einem trostlosen Kinderheim lebten.» Die Altstätterin und ihre Freundin Denise Schlag aus dem luzernischen Ebikon lernten durch ihre Leidenschaft für ätherische Öle die Mitarbeiterin eines deutschen Kinderheims kennen und wurden dadurch auf die schlimmen Zustände aufmerksam. Das Heim erhielt zwar Spenden, diese wurden jedoch für die Büroräume eingesetzt. «Ich war erschüttert, wie es in diesem Heim aussah. Vor allem, weil die Kinder bereits aus schwierigen Verhältnissen kommen», sagt die 45-Jährige.

Tonieboxen für Heimkinder in Deutschland

Katrin Jung und Denise Schlag beschlossen, für die Kinder im Heim Tonieboxen zu kaufen, damit sie Gute-Nacht-Geschichten hören und mit einem Lächeln einschlafen können. «Es war so schön, den Kindern eine Freude zu bereiten», sagt Katrin Jung. Diese Aktion war gleichzeitig der Startschuss zur Gründung ihres Vereins Kinder-Glück im vergangenen Jahr, mit Sitz in Ebikon und der Zweigstelle in Altstätten.

«Denise hat früher ein Hilfsprojekt für Afrika ins Leben gerufen», sagt Katrin Jung. «Die Gelder kamen nicht dorthin, wohin sie wollte, und sie merkte, dass es schwierig ist, wenn man nicht selbst vor Ort sein kann.» Deshalb wollen sich die beiden Frauen mit deutschen Wurzeln nun in der Schweiz engagieren. «Es liegt uns beiden am Herzen, Kinder aus schwierigen Ver­hältnissen zu unterstützen», sagt die dreifache Mutter. «In der Schweiz ist die Armut nicht so ­offensichtlich und die Hemmschwelle grösser, sich Hilfe zu holen.» Mit Unterstützung von Denise Schlags Stiefvater gestalteten die Frauen eine Postkarte, mit der Wünsche eingereicht werden können. «Vielleicht traut sich auch ein Kind zu schreiben», hofft Jung.

Neue aktive Mitglieder mit Ideen gesucht

Seit dem 1. Juli führt Katrin Jung ihre Physiotherapie-Praxis in Altstätten und bietet Coaching an. Durch ihre Tätigkeit habe sie gelernt, abzuschalten. Jahrelang hat sie in einer Praxis in Grabs gearbeitet und Menschen im Hospiz Werdenberg physiotherapeutisch betreut. «Ich war empathisch, liess mich aber nicht zermürben», sagt sie. «Ich hatte die Gewissheit, dass ich einem Menschen in seinen letzten Tagen etwas Gutes tun konnte.»

Die Rheintalerin erinnert sich an einen Mann, der nicht mehr selbst schreiben konnte. Er bat sie, auf eine Nachricht zu antworten. «Das war sehr persönlich», gesteht sie. «In solchen Situationen hilft eine Dusche, alles abzuschütteln und sich abzugrenzen.» Kraft tankt sie auch bei Ausflügen mit der Familie in die Natur, Spaziergängen mit ihren beiden Hunden oder beim Yoga. Der Verein Kinder-Glück ist für sie mehr als ein Hobby: «Er ist ein Herzensprojekt.» Momentan zählt der Verein fünfzehn Mitglieder. «Wir würden uns sehr über neue aktive Mitglieder freuen, die Lust haben mitzuarbeiten und Ideen für Projekte haben», sagt die aufgestellte Katrin Jung. Sie merke beim Coaching, dass viel von der Kindheit abhänge. Deshalb möchte sie den Kindern zeigen, dass sie Hilfe bekommen und ihnen Vertrauen ins Leben geben. Ihr Ziel ist, dass der Verein zumindest in der deutschsprachigen Schweiz bekannt wird und aus dem Verein dereinst eine Stiftung wird.

In der Weihnachtszeit hätten viele ihrer Patientinnen und Patienten gespendet. Der Tombolaverkauf zur Praxiseröffnung brachte 250 Franken ein. Weiterhin sind Lose für drei Franken erhältlich. Als Gewinn locken etwa Yogastunden oder Massagen.

«Kinder nicht mit Geschenken überhäufen»

Die neue Non-Profit-Organisation «A Million Dreams», ebenfalls mit Büro in Altstätten (Ausgabe vom 16.12.), erfüllt Träume von Kindern, Frauen und Männern, die mit einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung leben, schwer erkrankt sind oder einen schweren Schicksalsschlag hinter sich haben. Als Konkurrenz sieht Katrin Jung diese Organisation nicht. Sie seien offen, mit anderen Vereinen zusammenzuarbeiten. «Viele Leute können miteinander viel bewegen», sagt sie. So haben sich die beiden Gründerinnen von «Kinder-Glück» an der ­Aktion «Adventskalender für Sturmkinder» des Vereins Sternentaler beteiligt. Sternentaler unterstützt schweizweit Familien mit einem schwer kranken oder behinderten Kind.

Die Familien füllten einen Fragebogen aus, gaben Alter, Lieblingsfarbe oder Vorlieben an. Katrin Jung und Denise Schlag haben insgesamt elf Adventskalender gefüllt – auch für Kinder aus der Region. Per Whatsapp haben die Familien Bilder geschickt, auf denen die Freude der Kinder zu sehen war.

Besonders berührt hat eine Familie mit zwei Buben die ­Altstätterin. Der Siebenjährige hat Leukämie. Sein vierjähriger Bruder muss daher oft fremd­betreut werden und die Mutter musste ihren Job aufgeben. «Durch eine Krankheit kann man sehr schnell in Not geraten», gibt Jung zu bedenken. Geldsorgen würden die ganze Familie belasten. «Wir wollen die Kinder nicht mit Geschenken überhäufen. Aber sie sollen nicht immer ein Nein hören, wenn sie sich etwas wünschen.»

Hinweis

Mehr Informationen online auf www.kinder-glueck.ch

