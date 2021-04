Buchs Flohmarkt auf dem Marktplatz trotz Pandemie: etwas umständlich, aber es funktioniert Der Flohmarkt in Buchs startete am Samstag mit einem strengen Corona-Sicherheitskonzept in die Saison. Hansruedi Rohrer 12.04.2021, 16.10 Uhr

Besucher mit Maske, aber mit Interesse am Flohmarkt. Bild: Hansruedi Rohrer

Monika Bättig und René Mannhart organisieren den Flohmarkt auf dem Marktplatz. Die Durchführung war nur mit coronabedingten Auflagen machbar. Das ist den beiden bewusst, trotzdem starteten sie mit Zuversicht und gestalteten den ersten Buchser Flohmarkt in diesem Jahr zu einem mehr oder weniger erfolgreichen Treffpunkt. René Mannhart sagt:

«Es ist gegenwärtig eine Ausnahmesituation mit Vorschriften. Daran halten wir uns, ­obwohl es einen Mehraufwand bedeutet.»

Ein zusätzliches ­Hindernis sei auch der noch ­verbliebene Schneehaufen, der einen Teil des Platzes noch «besetzt» hielt. Und dann blies auch noch der Föhn. Deswegen hatte keiner der Stände ein Dach.

Marktfahrer und Klavierlehrer Cornelius Keller hat immer gute Laune. Bild: Hansruedi Rohrer Beim Saisonstart ist auf dem Flohmarkt allerlei und allerhand zu sehen. In der Kiste schön geordnet und bereitgestellt. Während der Coronapandemie gelten besondere Vorschriften. Nebst anderem gibt es auch hier Glas-und Zinnwaren.

Aber das wird am 22. Mai alles besser sein, dann folgt der zweite Buchser Flohmarkt. Für die Besucher hiess es am Samstag: Maskenpflicht, Abstand und Warteposition an der Take-away-Theke, ­signalisierter Rundlauf und ­Verzicht auf eine Festwirtschaft. Immerhin konnten diesmal rund 300 Laufmeter Standfläche bereitgestellt werden, auf denen die Händler aus verschiedenen Teilen der Schweiz ihre Waren präsentierten. Nebst Haushaltgeräten, Spielzeug, Schuhen, Büchern, Geschirr und vielen Dingen mehr gab es auch Ausgefallenes oder Rares.

Den Humor noch nicht verloren

Die allgemeine Stimmung war gut. Einer, der die gute Laune und den Humor in jeder Situation noch nie verloren hat, ist der Marktfahrer Cornelius Keller, Klavierlehrer aus Goldach und auch Flohmarktchef in St.Gallen. «Ich komme seit 1987 mehr oder weniger regelmässig nach Buchs und habe immer Spass», sagt er. Er bringt jedes Mal Schallplatten mit. In Buchs hat er seinen Stammplatz passenderweise beim Musikheim.