Bei den Spielern des FC Vaduz sind die Akkus wieder voll Knapp drei Wochen hatten die Spieler und der Staff des FC Vaduz Zeit, sich von den Strapazen der kräftezehrenden Hinrunde zu erholen. Viele der Spieler zog es dabei ins Warme, etwa nach Dubai, Thailand oder in die Karibik. Nun seien die Akkus wieder voll, hiess es Ende letzte Woche bei der ersten Trainingseinheit. Stefan Banzer 06.01.2020, 16.49 Uhr

Der FC Vaduz trainiert erst mal zu Hause, ehe es in die Türkei ins Trainingslager geht. Daniel Schwendener

Der Trainingsstart der Vaduzer bot keinerlei Überraschungen. Auch wenn einige der Spieler erst am Vortag aus dem Urlaub zurückkehrten, waren 24 Spieler bei der ersten Einheit anwesend. Nur Sandro Wieser, der die gesamte Saison ausfallen wird, war nicht dabei. «Klar gibt es noch einige Fragezeichen. Zum Beispiel bei Christopher Drazan, der lange verletzt war. Wir gehen das Ganze langsam an», sagt FCV-Trainer Mario Frick, der sich trotzdem freute, dass alle mittun konnten. Neue Spieler waren hingegen keine an Bord. Wie der FC Vaduz schon vor der Winterpause kommunizierte, werde man die Rückrunde wohl mit einem unveränderten Kader in Angriff nehmen.