Deutliches Ja an der Urne zur Feuerwehr Werdenberg Süd Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stadt Buchs sowie der Gemeinden Sevelen und Wartau dem Zusammenschluss der drei Ortsfeuerwehren zugestimmt. Heini Schwendener 19.04.2020, 12.27 Uhr

Die Feuerwehren von Buchs, Sevelen und Wartau fusionieren per 2021 zur Feuerwehr Werdenberg Süd. Bild: PD

Am 2021 gehen die Feuerwehren der Stadt Buchs und der Gemeinden Sevelen und Wartau einen gemeinsamen Weg, sie fusionieren zum Zweckverband Feuerwehr Werdenberg Süd (FWWS). An der Urnenabstimmung am Sonntag war ein Ja in allen drei Gemeinden notwendig, damit dieser Zweckverband gegründet werden kann.

Höchste Zustimmung in Wartau mit 91,7 Prozent

In der Stadt Buchs gab es 1807 Ja gegen 241 Nein-Stimmen. In Wartau nahm das Volk die Vorlage mit 1123 Ja gegen 102 Nein an. Auch die Seveler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hiessen den Zweckverband FWWS gut, mit 834 Ja gegen 99 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung war überall hoch, in Buchs 32,3 %, in Sevelen 36,7 % und in Wartau 41,7 %.

«Das erfreuliche Ergebnis deuten wir als Vertrauensbeweis in die Feuerwehr und in die politischen Behörden. Es ist uns scheinbar gemeinsam gelungen die Sinnhaftigkeit dieser Vorlage den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Wir sind überzeugt, dass dies der einzig richtige Schritt ist. Dementsprechend erfreut und dankbar sind wir über das klare Resultat», freut sich der Buchser Feuerwehrkommandant Marcel Senn. Er wird das operative Geschäft der «neuen» Feuerwehr künftig führen.

Der Anstoss kam von den drei Feuerwehrkommandanten

Die Stadt Buchs und die beiden Gemeinden Sevelen und Wartau haben dieses Geschäft in einem mehrstufigen Verfahren vorbereitet. Den Anstoss zur Fusion der drei lokalen Feuerwehren gab nicht die Politik, sondern er kam im Jahr 2017 von den drei Feuerwehrkommandanten. Zusammen mit den jeweiligen Feuerschutzkommissionen der Gemeinden wurde eine umfassende Strukturprüfung beantragt. Diese mündete nach einem mehrstufigen Prozess im Antrag des Stadtrates und der beiden Gemeinderäte, die Feuerwehr per 1. Januar 2021 zu fusionieren. Im Vorfeld der Abstimmung wurden in der Öffentlichkeit kaum kritische Stimmen zu diesem Vorhaben laut.

Bei einem gemeinsamen Informationsabend in Sevelen fanden sich viele Interessierte ein, es wurden vor allem Detailfragen gestellt, Kritik gab es kaum. In den Abstimmungsvorlagen wurden geografische, regionalpolitische und strukturelle Gründe für die Fusion der Feuerwehren zur FWWS aufgeführt. Die Feuerwehr Werdenberg Süd wird nur noch einen Kommandanten haben.