Einkaufsmeile Buchs: Wie macht man den Samstag zum Erlebnis?

Detailhandel Grossbaustelle Buchser Einkaufsmeile: Wie bloss macht man den Samstag für möglichst viele Menschen zum Erlebnis? Das Ressort Handel von Wirtschaft Buchs ist für mehr Attraktivität im Zentrum. Die Umsetzung ist aber schwierig. Robert Kucera Jetzt kommentieren 15.03.2022, 20.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftiges Treiben am Samstag, ohne die motorisierten Verkehrsteilnehmer zu brüskieren: So stellt sich das Ressort Handel von Wirtschaft Buchs den Buchser Samstig im Idealfall vor. Bild: Heini Schwendener

Das Gipfelitreffen am Dienstagmorgen beinhaltete ein heikles Thema, welches die Mitglieder des Ressorts Handel von Wirtschaft Buchs auszudiskutieren hatten. Der Bevölkerung aus nah und fern soll der Gang in die Stadt Buchs zwecks Einkauf am Samstag schmackhaft gemacht werden. Dass dies im Sinne aller Handelsvertreter des Zentrums ist, steht ausser Frage. Doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig.

In diesem Zusammenhang wurde bei diesem Treffen oft das Wort «Vision» verwendet. Doch der Weg zu diesem Ziel, den Samstag im Herzen von Buchs zu einem noch grösseren Einkaufserlebnis zu machen, ist steinig.

Mit Events den Buchser Handel präsentieren

Wie Remo Sturzenegger aus Sicht der Interessengemeinschaft Buchser Samstig festhält, sei es wichtig, dass der Handel im Entscheid, wie der Samstag in Buchs belebt werden soll, involviert sei und mithelfe. Er plädiert dafür, dass man der Vision eine Chance gibt.

Die Befürworter des Projekts Buchser Samstig möchten mit Events für mehr Leben im Zentrum von Buchs sorgen. Als Beispiel wird der Anlass «Buchs 4 Kids» genannt. In ihren Augen nützen jene speziellen Anlässe dem Handel. Mehrmals im Jahr sollen spezielle Events stattfinden, welche am Samstag die Bahnhofstrasse von Autos befreit und mit Fussgängern füllt. Wie ein Buchser Samstig, der attraktiv gestaltet wurde, nützt, nennt ein Mitglied des Ressorts Handel anhand eines Beispiels. So habe er einen Bekannten, der einst nur wegen eines Events nach Buchs fuhr. Doch dadurch fiel ihm die Einkaufsvielfalt auf und seither sei dieser Bekannte nun regelmässig in Buchs und kaufe ein.

Zur Person Patrick Cantieni Als neuer Ressortleiter Handel von Wirtschaft Buchs wurde ausserdem Patrick Cantieni vorgestellt. Der Generalagent der Mobiliar in Buchs steht den Mitgliedern am 1. April zur Wahl. Zu seinem Amt hält er fest: «Es ist sehr wichtig, die Interessen des Handels zu vertreten.» Wie er weiter ausführt, mag er keine halbbatzigen Sachen. «Ich will mich mit Leib und Seele einbringen und meinen Teil für den attraktiven Standort Buchs beitragen.» Cantieni ist bestrebt, Spuren zu hinterlassen und nennt Folgendes als grösste Herausforderung: «Die verschiedenen Interessen der verschiedenen Händler abholen, richtig einordnen und möglichst einheitlich vertreten.» (kuc)

Die Gegenseite ist dagegen wenig erbaut, wenn über eine komplett abgesperrte Bahnhofstrasse gesprochen wird, nur um Events durchzuführen. Dies wird eher abschreckend als förderlich für den Einkauf in Buchs angesehen. Besonders wenn die Attraktionen am Samstag über die gesamte Länge der Bahnhofstrasse stattfinden sollen. «Aufwand und Ertrag müssen übereinstimmen» und «effiziente Lösungen» wurden von jenen Mitgliedern des Ressorts Handel gefordert. Wie eine solche Lösung aussehen könnte, kam in der weiteren Diskussion zu Tage. So könnte der Event auf einen begrenzten Teil der Bahnhofstrasse durchgeführt werden und man müsste nicht die gesamte Strasse absperren.

Geschenksonntag um eine Woche verschieben

Gedanken macht sich der Handel auch zum Geschenksonntag. Dieser wäre auf den 11. Dezember angesetzt gewesen. Doch wie zu vernehmen war, werde die Migros Buchs mit höchster Wahrscheinlichkeit erst am letzten Sonntag vor Weihnachten, also am 18. Dezember, seine Pforten für den Verkauf öffnen. Eine Verschiebung des Geschenksonntags, so der Tenor am Gipfelitreffen, mache Sinn. Denn mit der offenen Migros am Sonntag werde auch der Handel im Zentrum profitieren.

Auch die Öffnungszeiten am Geschenksonntag wurden eifrig diskutiert. Doch je tiefer man sich mit der Materie befasste, desto mehr Einigkeit herrschte darüber, dass es keinen Sinn mache, bereits morgens zu öffnen. Erfahrungsgemäss kämen die Leute erst nach dem Mittag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen