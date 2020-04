Der Zweckverband «Logopädische Vereinigung Werdenberg» wird aufgehoben Ein Ja war in allen sechs Werdenberger Gemeinden notwendig, und es war unbestritten. Heini Schwendener 19.04.2020, 13.11 Uhr

Wort-Training beim Sprachtherapeuten Bild: Frank Herrmann -photowahn/Fotolia

Die Stimmberechtigten in den sechs Werdenberger Gemeinden haben an der Urnenabstimmung grossmehrheitlich Ja gesagt zur Auflösung des Zweckverbandes «Logopädische Vereinigung Region Werdenberg». Der Anteil an Ja- Stimmen beläuft sich in Wartau auf 84,6 %, in Sevelen auf 86,3 %, in Buchs auf 84,4 %, in Grabs auf 89,1 %, in Gams auf 90,2 % und in Sennwald auf 89,4 %.