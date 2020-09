Der Vorstand der Offiziersgesellschaft Werdenberg befürwortet die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge Die Offiziersgesellschaft (OG) Werdenberg hat kürzlich eine Informationsveranstaltung zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge im Buchserhof durchgeführt. Die beiden Referenten Brigadier Werner Epper, Kommandant Stellvertreter Luftwaffe, und Dr. Christian Anrig, Chef Luftwaffendoktrin haben in einem Referat die Notwendigkeit der Schweizer Luftwaffe aufgezeigt und über den aktuellen Stand der Beschaffung informiert. 22.09.2020, 17.33 Uhr

An einem Informationsanlass der Offiziersgesellschaft Werdenberg referierten Werner Epper und Christian Anrig. PD

Major Swen Büchel, der Präsident der OG Werdenberg, begrüsste die anwesenden Referenten und Gäste und eröffnete den Abend mit der Vorstellung der OG Werdenberg, bevor er das Wort an die Referenten übergab.

Armee muss die dritte Dimension schützen

Die OG Werdenberg sieht die Armee als einen Pfeiler des Schutzes der Schweizer Bevölkerung. Das habe die ehemalige Bundesrätin Micheline Calmy-Rey im Jahr 2006 anlässlich eines Besuchs bei der Truppe selbst betont. Die Schweiz seit verpflichtet, eine Armee zu haben, um ihre Neutralität notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen.

Um die Schweiz, die Neutralität und die Bevölkerung zu schützen, muss die Armee aus Sicht der OG im Stande sein, auch die dritte Dimension zu schützen und zu verteidigen. Die Luftwaffe will zukünftig über integrierte Systeme verfügen, sodass die Verteidigung Boden–Luft sowie Luft–Luft gesamthaft koordiniert werden kann. Im Rahmen des Programms Air2030 werden nicht nur neue Kampfflugzeuge beschafft, sondern auch weitere Rüstungsgüter. So zum Beispiel das Teilprojekt Bodluv sowie neue Computer- und Radarsysteme.

Luftwaffe soll zukünftig auf die Verteidigung ausgerichtet werden

Werner Epper betonte in seinem Referat, dass die Kampfflugzeuge aus dem ordentlichen Militärbudget bezahlt werden und dass bei einem Nein an der Urne das Geld für andere Beschaffungsprojekte eingesetzt werden kann.

Die Luftwaffe solle zukünftig auf die Verteidigung ausgerichtet werden. Christian Anrig zeigte dies anhand eines Beispiels auf: «Eine Luftkampagne beginnt mit der Beschaffung von Informationen. Innerhalb von Verteidigungsbündnissen, wie beispielsweise der Nato, werden Informationen zwischen den Mitgliedsstaaten geteilt. Der internationale Militäreinsatz in Libyen 2011 hat gezeigt, dass eine kleine Flugzeugflotte von rund 20 Kampfflugzeugen, mit welcher der Hauptangriff geflogen wurde, eine grosse Anzahl an Bodenzielen bekämpfen kann. Auch wurde festgestellt, dass mittlere Höhen zwischen 3000 und 8000 Metern über Meer für die Luftwaffe das Schlüsselgelände darstellte. Dies ergibt sich aus der Wirkungsdistanz der Flugabwehrsysteme. Dieses Schlüsselgelände ist der Grund, weshalb das neue Kampfflugzeug sowie Bodluv auf diese Bedürfnisse ausgerichtet werden müssen. Dieses Schlüsselgelände gibt es auch in der Schweiz und muss verteidigt werden können.»

Helikopter und Drohnen zu langsam und nicht bewaffnet

Es gebe keine Alternative zum neuen Kampfflugzeug, schreibt der Vorstand der OG Werdenberg in einer Medienmitteilung. Trainingsflugzeuge, Kampfhelikopter und Drohnen seien zu langsam, besitzen nicht die benötigte Steigfähigkeit und verfügen nicht über die entsprechende Bewaffnung.

«Wenn die Kampfflugzeuge und das Bodluv nicht beschafft werden, ist die Armee ab 2030 in der dritten Dimension schutzlos», schreibt die OG Werdenberg weiter. «Deshalb sagen wir Ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge.» (pd)