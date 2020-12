Kantonsratssession Der Verzicht auf eine Steuersenkung scheidet die Geister der Kantonsräte aus der W&O-Region Kantonsratsmitglieder aus der W&O-Region nehmen Stellung zum Kantonsbudget 2021 – die SVP-Vertreter äussern sich kritisch. 01.12.2020, 17.53 Uhr

Die Novembersession des St. Galler Kantonsrates findet wegen dem Coronavirus in der Olmahalle statt. Benjamin Manser

Das Budget des Kantons St.Gallen für das Jahr 2021 bildet einen Schwerpunkt in der laufenden Session des St.Galler Kantonsrates. Es rechnet mit einem operativen Defizit von rund 250 Mio. und Nettoinvestitionen von knapp 290 Mio. Franken. Die Kantonsregierung hat den Auftrag, den ihr der Kantonsrat in der Februarsession 2020 erteilt hat, für eine Steuerfusssenkung um 5 Prozent im Budget 2021 nicht umgesetzt.

Der W&O hat vier Kantonsratsmitglieder aus der Region Werdenberg und Obertoggenburg gefragt: Wie beurteilen Sie das Kantonsbudget 2021? Was sagen Sie dazu, dass die Kantonsregierung den Auftrag des Kantonsrates vom Februar dieses Jahres nicht umgesetzt hat, eine Steuerfussreduktion um 5 Prozent im Budget aufzunehmen?

Katrin Schulthess: Situation hat sich drastisch verändert

Katrin Schulthess (SP, Grabs). PD

Das Rechnungsergebnis 2020 weist ein operatives Defizit aus. Der Überschuss im Aufwand wird mit 2,1 Prozent beziffert, dem gegenüber resultiert ein Rückgang im Ertrag von 4,7 Prozent. Ein erhöhtes strukturelles Defizit verlangt Bezüge aus dem Eigenkapital, diese und weitere Massnahmen sollen den Staatshaushalt stabilisieren. Aufgrund der Pandemie wird jedoch mit Mindereinnahmen gerechnet, deswegen wird 2021 ein anspruchsvolles Jahr. Kurzsichtige Sparpakete sehe ich deswegen als nicht sinnvoll.

Dem sorgfältig budgetierten Antrag zur Erhöhung des Personalbedarfs sowie einer individuellen Lohnerhöhung von 0,4 Prozent, wie es die Regierung vorschlägt, stimmen wir klar zu. Mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2021–2023 hat der Kantonsrat die Regierung eingeladen, den Steuerfuss ab dem Budget 2021 auf 110 Prozent zu senken.

Zum Zeitpunkt des Entscheides im Februar 2020 gab es noch keine Coronapandemie. Die Situation hat sich drastisch verändert und fordert entsprechende Massnahmen. Demzufolge ist auf eine Steuersenkung zu verzichten.

Mirco Gerig: Regierung hat sich verweigert

Mirco Gerig (SVP, Alt St.Johann). PD

Der Aufwand hat wiederum zugenommen und einmal mehr steigt die Staatsquote. Hier wäre ein klares Zeichen der Regierung erwartet worden und dies mit finanzpolitischen Sofortmassnamen. Wir fordern seit Jahren, die Ausgaben dringend zu senken, doch das Gegenteil ist geschehen. Besonders werden immer wieder zusätzliche Ausgaben beschlossen. So sollte die Regierung, auch aus Solidarität zur Bevölkerung, ein Zeichen setzen, beispielsweise mit einem Stellenstopp.

Ebenso würde ein Verzicht auf individuelle und generelle Lohnmassnahmen dies mit der Wirtschaft widerspiegeln. Die Reduktion des Steuerfusses ist notwendig. Hier hat sich die Regierung ihrer Aufgabe verweigert, welche der Kantonsrat im Aufgaben- und Finanzplan 2021–2023 beschlossen hat. Diese Senkung führt zu einer finanziellen Entlastung unserer Bevölkerung. Derweil kann der Steuerzahler dieses Geld ausgeben, das im Wirtschaftskreislauf bleibt und somit eine Stärkung der Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit bewirkt. Leider hat einzig die SVP der Senkung zugestimmt.

Thomas Toldo: Auf Linie der Finanzkommission

Thomas Toldo (FDP, Sevelen). PD

Das Budget veranschlagt ein Defizit von 32,1 Mio. Franken. Damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann, sind Bezüge aus dem Eigenkapital von 215,6 Mio. nötig. Dies, entgegen einem Auftrag des Kantonsrates, bei gleichbleibendem Steuerfuss. Aufgrund der laufenden Coronakrise und der kaum abschätzbaren Auswirkungen dieser Pandemie ist das aber ein verständlicher Entscheid der Regierung.

Anders beurteile ich den geplanten Personalausbau. Die Regierungsmeinung, dass der Staat stetige und verlässliche Parameter für die Steuerung des Personalaufwands haben muss, kann ich nicht teilen. Auch der Staat muss sich an die sich verändernden Gegebenheiten anpassen. Aus diesem Grund unterstütze ich alle Anträge der Finanzkommission (FiKo), insbesondere denjenigen, die Pauschale von 0,4 Prozent für den strukturellen Personalbedarf jetzt zu streichen und künftig noch 0,2 Prozent dafür vorzusehen. Die 0,4 Prozent für die individuellen Lohnmassnahmen sollen dabei bestehen bleiben.

Mirco Rossi: Alle Jahre wieder

Mirco Rossi (SVP, Sevelen). PD

Man kann die Aufwandsteigerung mit Ernüchterung zur Kenntnis nehmen, oder einfacher gesagt: alle Jahre wieder. Bis anhin konnten alle Aufwandsteigerungen im kantonalen Budget immer mit den Mehrerträgen aus Steuern etc. gedeckt werden. Doch schon seit Jahren warnt die SVP davor, es wird irgendwann auch wieder anders aussehen. Es wäre jetzt natürlich einfach, alles auf die Virussituation abzuschieben, das wäre ein einfacher Rückzug aus der Verantwortung.

Die Rechnung 2020 wird wohl einer der letzten Sonnenstrahlen am kantonalen Finanzhimmel sein. Denn künftig werden dunkle Wolken am Finanzhimmel hängen. Deshalb muss die Regierung im Hinblick auf den Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024 und das Budget 2022 aufzeigen, wie hoch das strukturelle Defizit des Kantons ist. Gleichzeitig muss aufgezeigt werden, wie und in welcher Zeit das strukturelle Defizit abgebaut werden kann – ohne Steuerfusserhöhungen und ohne jährliche Bezüge aus dem Eigenkapital.