Der Verkehrsverein Buchs möchte am kommenden Frühlingsmarkt Kulturschaffende präsentieren

Der Buchser Frühlingsmarkt an der Bahnhofstrasse – jeweils vom Verkehrsverein Buchs organisiert – wurde in der vergangenen Zeit mit Projektthemen begleitet, wie «Loki Bahnhof» oder «Wein aus der Region». Die kommende Frühlingsmarkt-Veranstaltung am 2. Mai auf der autofreien Bahnhofstrasse steht unter dem Motto «Kultur in Buchs».

Hansruedi Rohrer 02.03.2020, 11.21 Uhr