Der TV Buchs übertrumpft an der Rheintaler Hallenmeisterschaft die letztjährige Leistung Der TV Buchs glänzte am Hallenmeeting in Widnau mit fünf Podestplätzen – zwei davon waren Kategoriensiege. 18.02.2020, 14.01 Uhr

Ian Wilhelm vom TV Buchs sicherte sich den ersten Rang in der Kategorie MU16. Bild: PD

(pd) Am Sonntag stand für den Turnverein Buchs das Hallenmeeting Widnau auf dem Programm. Der Anlass markiert den Saisonstart für die Nachwuchs-Leichtathleten des Werdenberger Vereins.

Der Wettkampf in Widnau besteht aus drei Teilen. Gleich zu Beginn, nach einer kurzen Vorstellung vor dem Publikum, misst man sich in einem Sprint. Durch den begrenzten Platz in der Halle wird dieser in einer gekürzten Version von 35 Metern abgehalten. Kurz darauf geht es mit dem Weitsprung weiter, dessen einzigartiger Anlaufsteg durch seine optimalen Voraussetzungen dem einen oder anderen zu Höchstleistungen verhilft. Zum Abschluss wird die verbleibende Kraft in das Kugelstossen gelegt. Aufgrund des Platzmangels ist es nur der jüngsten Kategorie erlaubt an dieser Stelle den Ballwurf zu praktizieren. So muss der Nachwuchs schon sehr früh lernen, mit der Kugel umzugehen. Abgeschlossen wird der Tag mit den Stafetten.

Ein Podestplatz und fünf Auszeichnungen

Angereist ist die Buchser Delegation in diesem Jahr mit zehn Athleten und neun Athletinnen. Die Ältesten starteten morgens, die Jüngsten erst etwas später am Nachmittag. Ian Wilhelm (MU16), der zum ersten Mal teilnahm, zeigte einen sehr starken Wettkampf und krönte seine Leistung mit Rang eins. In der Kategorie MU12 erreichte Rubén Cerezo die beste Platzierung. Er schrammte mit dem vierten Platz nur knapp am Podest vorbei, wobei er der Jüngste in dieser Kategorie war. Ebenfalls in dieser Kategorie durfte sich Aram Youssef mit dem 17. Rang eine Auszeichnung umhängen lassen.

Bei den Jüngsten sicherten sich Livio Rupper mit dem siebten Rang und Nuria Cerezo mit dem 19. Rang eine Auszeichnung. Beide traten gegen den älteren Jahrgang an und können deshalb mit ihrer Rangierung sehr zufrieden sein. Innerhalb der Kategorie WU12 erreichte Olivia Leeser mit dem 16. Rang die beste Platzierung in einem stark besetzten Teilnehmerfeld, was ebenfalls mit einer Auszeichnung belohnt wurde.

In allen Staffelläufen auf dem Siegerpodest

Ein Jahr zuvor schnitt der TV Buchs bei der Stafette nicht sehr rosig ab, wodurch viel Spielraum für Verbesserungen vorhanden war. Diesen nutzten sie heuer gekonnt aus und holten in der Kategorie MU10 den hervorragenden ersten Rang, welcher dem Leichtathletik-Team einen Spaghetti-Plausch einbrachte. Mit drei zusätzlichen Bronzeplätzen in den Kategorien MU16, MU14 und MU12 wurde für weitere erfolgreiche Resultate gesorgt. Die Freude über die vielen tollen Leistungen seitens der Buchser Turner war dementsprechend gross.