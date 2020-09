Der Squashclub Grabs steht im Schweizer Final und kann den Meistertitel doch noch im Court verteidigen Der Werdenberger Squashverein darf in der Saison 2019/20 nicht nur Schweizer Meister werden, er kann sich diesen auch redlich, in einem sportlichen Wettstreit, verdienen. Am Samstag steigt der Final. Robert Kucera 16.09.2020, 16.28 Uhr

Yannick Wilhelmi ist im Final die Grabser Nummer eins. Was seine Form angeht, kommt der Final sechs Monate zu spät. Bild: Robert Kucera (Grabs, 7. November 2019)

Nach 14 Runden stand Anfang März das NLA-Team des Squashclub Grabs als Sieger der Qualifikation fest und hätte als Nummer eins die Playoffs in Angriff nehmen können. Hätte. Doch dann kam Corona. Auch im Squash wurde die Meisterschaft abgebrochen. Mit der Option, dass zu einem späteren Zeitpunkt der Meister doch noch ausgespielt werden kann. Ansonsten wäre Quali-Sieger Grabs Schweizer Meister.

Die Coronakrise ist zwar nicht vorbei. Dennoch findet nun, am 18. und 19. September in Uster, die Meisterschaftsentscheidung statt.

«Wir sind sehr froh darüber, dass der Titel nicht am grünen Tisch ausgemacht wird»,

betont Grabs-Captain Elisabeth Lamprecht, dass die Werdenberger lieber im Court spielen wollen, statt automatisch Meister zu werden. Das Spiel der Spiele der Saison 2019/20, bloss einen Monat vor Meisterschaftsbeginn der neuen Saison, steigt für Grabs am Samstag um 14 Uhr. Der Finalgegner hiesse eigentlich Uster. Doch nachdem das finale Prozedere bereits feststand, wurde es noch einmal kompliziert.

Das Heimteam bestreitet ein zusätzliches Spiel

Während bei den Damen nur der Final am Samstag über die Bühne geht, spielen die Herren schon am Freitag. Der Verband Swiss Squash schreibt auf seiner Website: «Der SC Vaduz hat Swiss Squash per 12. Mai 2020 mitgeteilt, dass sie an den Playoffs nicht teilnehmen werden. Aus diesem Grund hat Swiss Squash die Halbfinalspiele ausgesetzt und ein Finalspiel SC Grabs – SC Uster angesetzt.

Der SC Uster hat Swiss Squash daraufhin mitgeteilt, dass er bereit ist, freiwillig einen Halbfinal gegen Pilatus Kriens zu spielen. Die Teams SC Grabs, SC Uster und Pilatus Kriens haben sich darauf bereit erklärt, unter den gegebenen Bedingungen die Playoffs zu spielen.»

Zu Beginn der Planung der Playoffs im Herbst stand aber auch Grabs der Idee kritisch gegenüber. «Denn niemand wusste, was im September sein wird», erklärt Lamprecht. Als später die Anfrage kam, ob man bereit sei, den Final zwischen Quali-Ersten und Quali-Zweiten (Uster) auszutragen, waren die Werdenberger, aber auch die Züricher einverstanden. Spiele an zwei Tagen, wie sonst üblich, wären aus Grabser Sicht nicht machbar gewesen.

«Wir haben schon früh erkannt, dass es nicht möglich gewesen wäre, alle Topspieler an zwei Tagen im September in den Court zu bekommen.»

Doch genau um das gehe es in der finalen Phase der Meisterschaft: Nicht Verlegenheitsteams, sondern Equipen mit der stärksten möglichen Besetzung sollen den Meistertitel unter sich ausmachen.

Obwohl das Match gegen Pilatus Kriens für den Gastgeber aus Uster kein Selbstläufer wird, rechnet Lamprecht damit, dass es am Samstag zum ursprünglichen Final kommt.

Trainingsrückstand bei Yannick Wilhelmi

Die Vorfreude bei Spielern und Betreuern des Squashclub Grabs ist gross, im Court um den Titel zu spielen. Auch wenn Corona das Team empfindlich schwächt. Denn die Nummer eins, der Spanier Iker Pajares, darf nicht in die Schweiz einreisen. Zum Glück für die Werdenberger gilt dies auch für den Portugiesen auf Ustermer Seite, Rui Soares.

Für Grabs spielen: Yannick Wilhelmi, Valentin Rapp, Rudi Rohrmüller und Luca Wilhelmi. Auf den Positionen eins und zwei kommt das Reglement den Grabsern nicht entgegen. Es gilt das Ranking vom März. Aktuell wäre Yannick Wilhelmi eher die Nummer zwei des Teams. Im März noch in Topform, weist er nun wegen schulischer Verpflichtungen und Corona einen Trainingsrückstand auf.

Nun ist die Partie gegen Robin Gadola ein Schlüsselspiel, in welchem der Grabser so viele Sätze wie möglich gewinnen muss und sich nicht aus dem Court fegen lassen darf. Denn nur so hat sein Team eine Chance, seinen Titel zu verteidigen. Auf den anderen Positionen ist die Ausgangslage aber auch nicht einfacher. «Wir dürfen uns nichts erlauben. Rein gar nichts. Kein Spieler darf ein Tief haben, alle vier müssen top spielen», hält Lamprecht fest.

Ein Finalspiel auf Messers Schneide

Ist Uster also der Favorit? Der Grabser Teamcaptain hält dagegen: «51:49 für uns» sieht sie die Gewinnchancen. «Aber es wird richtig eng», prophezeit sie weiter.

«Für den Sport und Squash ist es gut. Es wird kein fader Final, es sitzt bestimmt niemand auf der Tribüne, der sich langweilt. Aber ich hätte es lieber anders. Für meine Nerven ist es schlecht.»

Somit weiss das Grabser Quartett, was es zu tun hat, um ihren Teamcaptain das Leben leichter zu machen.