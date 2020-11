Der Schweizerische Erdbebendienst plant eine Messstation im Saxerriet – die Daten aus 100 Metern Tiefe sollen in die Forschung mit einfliessen Dank Messstationen, wie der Schweizerische Erdbebendienst im Saxerriet eine plant, sollen Bauten künftig sicherer konstruiert werden können. Geräte messen unter anderem in 100 Metern Tiefe, wie sich der Boden im Falle eines starken Erdbebens verhält. Corinne Hanselmann 22.11.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bild zeigt Arbeiten an der Bohrloch-Messstation in Buochs NW. 2021 soll auch im Saxerriet eine solche Messstation entstehen. Bild: PD

Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich ist die Fachstelle des Bundes für Erdbeben. In dessen Auftrag überwacht er die Erdbebenaktivität in der Schweiz sowie im grenznahen Ausland und beurteilt die Erdbebengefährdung in der Schweiz. Der SED erneuert seit 2009 das nationale digitale Starkbebennetz und will in diesem Zusammenhang Bohrlochmessstationen an verschiedenen Standorten in der Schweiz realisieren, an welchen weiche Bodensedimente vorhanden sind oder im Fall von einem starken Erdbeben Bodenverflüssigung auftreten kann.

Eine dieser Messstationen ist im Saxerriet geplant. Die entsprechenden Baugesuchsunterlagen liegen derzeit öffentlich auf.

Fachstelle für Erdbeben Im Falle eines Erdbebens informiert der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich Öffentlichkeit, Behörden und Medien über Ort, Stärke und mögliche Auswirkungen. Die Aktivitäten des SED sind in das eidgenössische Massnahmenprogramm Erdbebenvorsorge eingebunden. Ausserdem betreibt er Forschung und Lehre. Mehr als 200 seismische Stationen des SED überwachen die Erdbebenaktivität in Echtzeit. Diese sind über das gesamte Land verteilt. (red.)

Bohrlöcher sollen im kommenden Jahr erstellt werden

Installiert werden unter anderem Seismometer. Bild: Winfried Rothermel / AP

Installiert werden sollen unter anderem zwei Seismometer. Das sind Geräte zur Messung von Erschütterungen des Erdbodens. Dafür werden ein 80 bis 100 Meter tiefes Loch und ein rund 25 Meter tiefes Loch mit einem Durchmesser von 17 Zentimetern gebohrt.

In drei weiteren, 10 bis 25 Meter tiefen Löchern, sollen Porenwasserdrucksensoren eingesetzt werden. Zudem ist ein Oberflächenseismometer geplant. Zu sehen sein wird von der Station letztlich aber nur ein Schaltschrank, wie es in den Unterlagen heisst. Alle anderen Bauten sind unterirdisch und mit Schachtdeckeln abgedeckt.

Oberirdisch wird von der Station nur ein solcher Schaltschrank zu sehen sein. Bild: PD

«Der Zeitplan ist noch nicht genau festgelegt und hängt auch von der Dauer des Bewilligungsverfahrens ab», heisst es beim SED auf Anfrage des W&O.

«Wir hoffen, dass wir im Frühling, spätestens im Sommer 2021 mit den Arbeiten beginnen können. In der Regel braucht es dann einige Monate, bis alle Arbeiten realisiert und abgeschlossen sind.»

In den Baugesuchsunterlagen wird die Bausumme mit 100000 Franken angegeben.

Saxerriet wird einer von vier Standorten in der Schweiz

«Im Rahmen der Erneuerung des Schweizerischen Starkbebenmessnetzes sind vier derartige Bohrlochstationen vorgesehen, mit denen das Erdbebenverhalten weicher Sedimente untersucht werden soll», erklärt Florian Haslinger, stellvertretender Direktor des SED. «Bisher ist eine Station in Buochs NW realisiert, eine Station in Collombey-Muraz VS ist im Bau. Die Station in Visp VS musste dieses Jahr wieder ausser Betrieb genommen werden, da der Grundeigentümer den Platz anderweitig benötigte. Sie wird voraussichtlich 2022 in einer anderen Konfiguration in der Nähe neu erstellt.»

Wo in der Schweiz diese Stationen gebaut werden sollen, wurde durch den SED sorgfältig bestimmt. Florian Haslinger erklärt:

«Der Standort Saxerriet hat eine für das St.Galler Rheintal typische lokale Geologie mit mächtigen, sehr weichen Sediment-Ablagerungen.»

«Diese Sedimente führen dazu, dass seismische Wellen, die bei Erdbeben entstehen, im Vergleich zu festem Fels sehr verstärkt werden. Bei starken Erdbeben kann es ausserdem zu grossen Deformationen und Setzungen des Bodens kommen. Verflüssigung der Sedimente werden an diesem Standort tendenziell nicht erwartet.»

Daten werden in Echtzeit an die ETH Zürich übertragen

«Mit den Daten der Bohrloch-Installation im Saxerriet wollen wir das Verhalten weicher Sedimente bei Erdbeben besser verstehen», so Florian Haslinger. Gemessen werden der Porenwasserdruck in verschieden tiefen Schichten, sowie die Bodenbewegungen und Deformationen in der Tiefe und an der Erdoberfläche.

«Langfristiges Ziel unserer Forschung ist die Entwicklung von Modellen, um das Bodenverhalten solcher Sedimente bei starken Erdbeben besser modellieren zu können.»

Die Bohrloch-Installationen an den anderen Standorten Buochs NW, Collombey-Muraz VS und Visp VS zielen auf ein besseres Verständnis des Phänomens Bodenverflüssigung.

Im Saxerriet soll im Rahmen der Erneuerung des Starkbebenmessnetzes eine Bohrlochmessstation entstehen. Das Bild zeigt eine ähnliche, bereits realisierte Messstation im nidwaldischen Buochs. Bild: PD

Die Daten sollen an der im Saxerriet geplanten Station kontinuierlich erfasst und in Echtzeit an das Datenzentrum an der ETH Zürich übertragen. Dort werden die Daten zum einen sofort automatisch ausgewertet, und tragen so zur Erdbebenüberwachung in der Schweiz bei, zum anderen werden sie archiviert und für weitere wissenschaftliche Untersuchungen verfügbar gemacht.

«Die Erkenntnisse über das Verhalten des Untergrunds bei Erdbeben können dann in das Design von Gebäuden und Infrastrukturen einfliessen, um diese möglichst erdbebensicher zu bauen», so Florian Haslinger. «Das ist sowohl für Wohn- als auch für Bürogebäude relevant, aber mehr noch für kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel Industrieanlagen, Krankenhäuser oder Versorgungseinrichtungen.»

Andere Messstationen im W&O-Gebiet

Insgesamt wird das Starkbebenmessnetz neben den vier Bohrlochstandorten mehr als 100 Starkbebenstationen an der Erdoberfläche umfassen, die hauptsächlich in urbanen Gebieten oder in der Nähe wichtiger Infrastrukturbauten gelegen sind.

Im St.Galler Rheintal wurden in den letzten Jahren einige Starkbebenstationen an der Erdoberfläche gebaut, drei davon in Buchs, jeweils eine in Werdenberg, Heerbrugg und Mels. Dazu kommen zwei seismische Starkbebenstationen im Fürstentum Liechtenstein, jeweils eine in Chur, Walenstadt, Wildhaus, Appenzell und St.Gallen.

Das Projekt ist Teil der langfristigen Strategie zur Erdbebenvorsorge in der Schweiz. Die Stationen dienen zur Überwachung der lokalen Erdbebenaktivität, und zur Verbesserung der Erdbeben-Gefährdungsmodelle für die Schweiz mit Blick auf den Einfluss der lokalen Geologie. Daraus resultieren verschiedene Produkte für die Erdbebenvorsorge in der Schweiz.