Der Schritt zurück war einer nach vorne: Wie Marco Fischbacher aus Unterwasser die neue Skisaison als B-Kader-Fahrer in Angriff nimmt

Marco Fischbacher ist innerhalb von Swiss Ski so hoch eingestuft wie noch nie. Im Jahr 2019 fand er in der Selektion keinen Platz mehr im C-Kader und es ging retour ins Nationale Leistungszentrum (NLZ) Ost. Seine Antwort darauf im Winter 2019/2020: Fortschritte im Skifahren und gute Resultate in den Rennen. Das brachte den 23-Jährigen zurück in die Kaderreihen von Swiss Ski.

Die neue Saison wird er als B-Kader-Fahrer in Angriff nehmen. «Das Umfeld ist professioneller und der Trainingsbetrieb ist sicherer, weil man die besseren Pisten fährt als noch als NLZ-Fahrer», erklärt Fischbacher. Zudem sind nun Kosten und Logis bezahlt, die Unterstützung ist auch beim Material grosszügig.

Dafür nimmt der Druck von aussen zu. Wer im B-Kader fährt, hat im Wettkampf zu liefern. «Der grösste Druck macht man sich immer noch selber», äussert sich Marco Fischbacher zur Erwartungshaltung. Trotz Konkurrenzsituation, so beschreibt der Obertoggenburger, hat es das Team gut untereinander. Er spricht von einer guten Mischung aus älteren und jüngeren Skirennfahrern. (kuc)