Der Samichlaus ist im Werdenberg immer noch ein gefragter Mann Trotz der Kommerzialisierung von Weihnachten sind traditionelle Samichlaus-Besuche nach wie vor beliebt. Das zeigen die Erfahrungen der St. Nikolausaktion Gams, der St. Niklausvereinigung Buchs/Grabs und der Klausgruppe Sax. Corinne Hanselmann 06.12.2019, 05.00 Uhr

«Es Liechtli brennt im Tannewald, was söll ächt das bedüte? Chunnt ächt de Samichlaus scho bald? Ich ghöre äs Glöggli lüüte ...»

So und ähnlich klingt es in diesen Tagen wohl in vielen Stuben, wenn Kinder dem Samichlaus ein auswendig gelerntes Versli aufsagen. Als Kind war es doch immer ein wenig angsteinflössend, wenn der grosse Mann mit dem weissen Bart zu Besuch kam, sein dickes Buch vor sich aufschlug und wusste, dass man im vergangenen Jahr viel mit Geschwistern gestritten oder sein Zimmer nicht ordentlich aufgeräumt hatte. Doch der Samichlaus wusste immer auch etwas Positives zu berichten und schliesslich hatten er und Schmutzli nebst der Rute stets ein Säckli zur Belohnung dabei.

Samichläuse und Schmutzli der St. Niklausvereinigung Buchs/Grabs beim Chlauseinzug am 1. Dezember in Buchs. Jessica Nigg

Die Bedeutung von Samichlaus-Besuchen habe heute ganz und gar nicht an Bedeutung verloren, sagt Sandro Berger, Mitglied des OK der St. Nikolausaktion Gams.

«Die Familien schätzen es sehr, dass wir sie besuchen. Vielfach ist die Küche oder Stube mit viel Liebe geschmückt worden und überall weisen uns Kerzen den Weg.»

Teilweise habe sich der Rahmen der Chlausfeier etwas verändert, sagt Josef Birchmeier, Präsident der St. Niklausvereinigung Buchs/Grabs. «Ein Trend besteht darin, dass häufig einige Familien zusammen eine Feier organisieren. Dies öfter auch im Freien an einem gemütlichen Feuer.» Bei der Klausgruppe Sax sind Familienbesuche seit einigen Jahren etwas weniger gefragt als auch schon. Dafür bestehe konstant Interesse an Vereinsbesuchen, weiss Oberchlaus Bruno Hagmann.

Freiwillige im Grosseinsatz für das Brauchtum

Eines haben diese drei im Werdenberg tätigen Gruppierungen gemeinsam: Für die Organisation, die Planung der Besuche und für die Verkörperung von Samichlaus und Schmutzli sind rund um den 6. Dezember Dutzende Freiwillige im Einsatz. Nachwuchsprobleme haben sie keine. «Glücklicherweise bringen unsere Mitglieder immer wieder neue Leute mit, die Freude am Brauchtum haben», so der Präsident der St. Niklausvereinigung Buchs/Grabs, die zwischen 90 und 100 Mitglieder hat.

Bei der Gamser Organisation, die von mehr als 70 Personen getragen wird, haben dieses Jahr wieder vier neue Schmutzli begonnen, die «uns hoffentlich erhalten bleiben und in einigen Jahren als Samichlaus für uns auf Tour gehen werden», wie Sandro Berger sagt.

Hinter der Klausgruppe Sax stehen mehrere Familienväter, deren Nachkommen inzwischen auch schon grösser sind und in die Fussstapfen ihrer Väter treten. «Meine Jungs helfen auch manchmal aus», so Bruno Hagmann.

Vor 71 Jahren gegründet

Die Samichlaus-Tradition hat im Werdenberg seit Jahrzehnten Bestand. Bereits vor 71 Jahren gegründet wurde die St. Niklausvereinigung Buchs/Grabs, deren Samichläuse in Bischofskostümen auftreten. Rund 175 Besuche bei Familien, Schulen/Kindergärten und Vereinen machen sie in diesem Jahr. Diese Zahl habe sich in den letzten Jahren eingependelt, verteilt auf jeweils vier Tage, sagt Präsident Josef Birchmeier. Er ist seit 34 Jahren «im Geschäft», jedoch nicht an vorderster Front, sondern bei administrativen Aufgaben. «Ich bin froh, darf ich das Anziehen von Perücken und Bärten meinen Kollegen überlassen.»

Traditionelles Gedankengut und alte Gewänder

Steigende Nachfrage in Gams

Die Gamser Samichläuse tragen altehrwürdige Gewänder. PD

Ein paar Jahre weniger lang gibt es die St. Nikolausaktion Gams, die heuer in der 62. Saison ist. «Der Ursprung war die Jungmannschaft Gams», weiss OK-Mitglied Sandro Berger, der seit knapp 20 Jahren dabei ist. Die Gamser Samichläuse sind gekleidet in altehrwürdigen, sehr wertvollen Bischofsgewändern, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. Mehr als 80 Familien besuchen die Gamser Samichläuse und Schmutzli dieses Jahr. «Wir stellen eine weiterhin ansteigende Nachfrage fest», sagt Berger. Der Besuch des heiligen St. Nikolaus sei für viele Familien ein Fixpunkt im Advent. «Wir vertreten das traditionelle Gedankengut. Der Samichlaus möchte die Kinder auf den Besuch des Christkindes vorbereiten, die Adventszeit als Zeit der Familie und der Besinnung hervorstreichen und Abstand nehmen von Hektik und Tempo.» Vereine besuchen die Gamser Samichläuse nicht.

Der Samichlaus ist überall präsent

Ein Samichlaus in der Stube. Mareycke Frehner

Nicht als Bischof, sondern im rot-weissen Umhang mit Kapuze unterwegs sind die Samichläuse der Klausgruppe Sax. Rund 100 Besuche stehen für deren drei Teams in diesem Jahr auf dem Programm. Oberchlaus Bruno Hagmann ist seit 34 Jahren als Chlaus unterwegs. Doch es sei nicht mehr ganz so wie es einmal war, sagt er. «Vieles ist heute etwas zu hektisch. Die Leute nehmen sich nicht mehr soviel Zeit.» Zudem seien Kinder häufig in einem Verein, wo der Chlaus vorbei komme. Viele Eltern finden dann, dass es privat nicht auch noch einen Chlausbesuch brauche. Zudem sehe man inzwischen häufig auch in Kaufhäusern Chläuse, die Geschenke verteilen.

Der Besuch im Vordergrund und nicht die Geschenke

Trotz Tradition haben sich Samichlausbesuche gegenüber früher etwas verändert. Einerseits sind die Vereinigungen moderner geworden, nehmen heute viele Anmeldungen online entgegen und teilen Besuchszeiten per E-Mail mit. Andererseits werde heutzutage sicher weniger getadelt. «Nichtsdestotrotz sagen wir den Kindern immer wieder auf, was sie im zurückliegenden Jahr nicht so gut gemacht haben oder wo sie sich bessern sollten. Der Fokus liegt aber ganz klar darauf, den Kindern aufzuzeigen, worauf wir stolz sind und was sie gut gemacht haben», sagt Sandro Berger und ergänzt:

«Ausserdem sehen wir es gerne, wenn nicht explizit für jedes Kind ein eigenes Säckli bereitgestellt wird, sondern ein Sack für alle. Hier können wir darauf hinweisen, dass im Advent das Teilen und das Beisammensein im Mittelpunkt stehen soll.»

Sicherlich seien die Erwartungen der Kinder von heute höher, auch an Säckli und Geschenke, sagt Josef Birchmeier. «Wir sind jedoch der Meinung, dass der Chlaus und dessen Besuch im Vordergrund steht und bei dieser Feier die Geschenke hintergründig sind.» «Schimpfen» sei heute kein Thema mehr und peinliche Aspekte wie zum Beispiel Bettnässen würden grundsätzlich nicht angesprochen. «Der Besuch soll den Kindern in positiver Erinnerung bleiben.»