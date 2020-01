Das war noch ein richtiger Winter im Werdenberg: Der Rhein fror im Februar

1929 zu In der Talgegend hält sich der Winter mit Schneefällen zurzeit vornehm zurück. Vor nahezu 100 Jahren war das nicht immer so. Hansruedi Rohrer 20.01.2020, 13.52 Uhr

Vor 100 Jahren und auch später gab es bei mehr oder weniger strengen Wintern meistens eine Zeit lang Schnee in Hülle und Fülle.

Gelobt wurde da zum Beispiel der Einsatz von Arbeitslosen in der Krisenzeit. Diese säuberten in einer Nacht vom Sonntag auf den Montag im Januar 1922 die Buchser Hauptstrassen vom Schnee, sodass schon um 8 Uhr die Strassen trocken gewesen wären, hätte es dann nicht geregnet.

Doch der Winter unternahm Anfang Februar jenes Jahres nochmals eine grosse Offensive mit viel Schnee und grosser Kälte. Dazu kann man im W&O vom 6.Februar 1922 von der Hoffnung auf ein Ende lesen: «Gezählt sind deine Tage, lieber Winter, und du kannst dich demnächst höflich empfehlen, nachdem du zur Freude des Landmannes, der Sportmenschen und der Kinder die Pflicht getreulich erfülltest.»

Für Mensch, Tier und Pflanzen unbekömmlich

Im Januar 1929 wurde seit Jahren ein derart strenger Winter wie schon lange nicht mehr festgestellt. Ende des Monats fiel reichlich Neuschnee, und im Februar kam die sibirische Kälte, die sogar den Rhein auf weiten Strecken zufrieren liess. «Die sibirische Kälte der letzten Wochen ist nicht nur für Mensch und Tier unbekömmlich, sondern schadet auch der Pflanzenwelt», heisst es im W&O vom 11. Februar 1929. Und:

«Möge dieser Tyrann Winter doch recht bald gestürzt werden, der je länger je mehr zur Landplage und Heimsuchung wird.»

Eine im Sinne der Schneeräumung immerhin etwas positive Meldung wurde 1929 in Buchs verlautet: «Ein Athlet erster Klasse ist der 60 PS-Saurerwagen unserer Strassenverwaltung. Mit Leichtigkeit schiebt er den Eisenkoloss von Schneeschlitten vor sich hin, und zwar im Eiltempo.»

Ungewöhnlich milder Dezember 2019

Zehn Monate später, im Dezember 1929, erlebte man in der Region einen relativ milden Dezember.

Der damalige Buchser Gemeindechronist Hermann Saxer schrieb dazu in seinen Wetternotizen: «Der Dezember hat heuer mit seinem 3,8 Grad Celsius betragenden Mittel ein mehr merkwürdiges als allgemein willkommenes Resultat erzielt. Das lässt auf ungewöhnliche Erscheinungen im Wärmehaushalt der Natur schliessen. So haben föhnige Aufhellungen und Föhnwinde, die teilweise stürmischen Charakter zeigten, Temperaturen verursacht, wie sie selbst der verflossene milde November nie aufgewiesen hat. So betrug das beste Tagesmittel, jenes vom 4. Dezember, 13,6 Grad plus, das Maximum desselben Tages 18 Grad. Das bedeutete grüne Weihnachten, staubige Strassen, aperer Talboden, und bei Grabs weidende Schafe.»