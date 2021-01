Wann ist der Schneefleck auf dem Buchser Marktplatz weg? So lautet unserer Wettbewerbsfrage. Schreiben Sie uns dieses Datum in einem E-Mail (Betreff: Wettbewerb) zusammen mit ihrer Adresse und Telefonnummer an redaktion@wundo.ch. Einsendeschluss ist am 26. Januar. Es dürfen alle Familienmitglieder mitmachen (ein E-Mail mit allen Teilnehmern und der dazugehörigen Datumsangabe genügt). Gewonnen hat, wer dem Datum am nächsten kommt. Der originelle Wettbewerbspreis wird eine Überraschung. (she)