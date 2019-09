Der neueste E-Bus der Schweiz wurde in Sargans präsentiert

Am Montag wurde der Elektrobus E-Citaro der Marke Mercedes am Bahnhof Sargans vorgestellt. Es wird gleichzeitig der erste in der Schweiz im Einsatz stehende Elektrobus dieses Typs sein.

Der gestern am Bahnhof Sargans präsentierte Elektrobus verkehrt ab dem 1. Oktober in der weiteren Region. Dereinst könnte es eine ganze Flotte sein. Bild: Guido Städler

(pd) Der neue Elektrobus der Bus Ostschweiz AG, zu welcher die Bus Sarganserland Werdenberg gehört, produziert nicht nur weniger CO2 über die Lebensdauer hinweg als ein dieselbetriebener Bus, sondern verursacht auch weniger Emissionen in den Quartieren und Städten. Das leise Fahrerlebnis sei nicht nur für die Gäste ein grosser Komfort, auch die Anwohner profitieren davon, sagten die Verantwortlichen an der Präsentation.

Trolleys waren bis in die Siebziger unterwegs

Die elektrische Mobilität hat für die Bus Ostschweiz AG bereits eine sehr lange Tradition. Im April 1897 erfolgte die Betriebseröffnung der elektrischen Strassenbahn von Altstätten nach Berneck (ABB), noch eineinhalb Monate vor der Eröffnung der ersten Strassenbahnlinie der Stadt St. Gallen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde der Strassenbahnbetrieb im Rheintal in einen Trolleybusbetrieb umgewandelt. 1940 verkehrten die weltweit ersten Busse mit einer Spannung von 1000 Volt auf den Linien der damaligen Rheintalischen Verkehrsbetriebe. Die Trolleys verkehrten bis in die 70-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.

Seit ein paar Jahren befasste man sich wieder intensiver mit dem Erwerb von Bussen mit alternativen Antriebsformen. 2015 hatte die Bus Ostschweiz AG Kontakte mit einem chinesischen Anbieter von Elektrobussen. Die Zeit für den Erwerb eines chinesischen Fabrikats war aber noch nicht reif.

Eine Kooperation über Kantone hinweg

Zusammen mit der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) setzt die Bus Ostschweiz AG auf Elektromobilität. Die gemeinsame Beschaffung und Abwicklung der Einführung ist ein Resultat der Kooperation zwischen den ZVB und der Bus Ostschweiz AG. Die Technik- und Betriebsabteilungen der beiden Unternehmen stehen im engen Austausch und können so von verschiedensten Informationen (Einsatzplanung, Datenaustausch in den technischen Belangen, etc.) profitieren. So können, zusammen mit den ZVB, mehr und breiter abgestützte Erkenntnisse für zukünftige Beschaffungsentscheide gesammelt werden, heisst es in der Medienmitteilung des Unternehmens weiter.

Der E-Bus wird hauptsächliches im Rheintal im Einsatz stehen. Dabei wird er auch auf der grenzüberschreitenden Linie ins benachbarte Vorarlberg anzutreffen sein. Bevor es so weit ist, werden die Mitarbeitenden im Fahrdienst und der Werkstatt in Altstätten auf die speziellen Herausforderungen im Umgang mit dem E-Bus geschult. Nach der Vorstellung in der Bevölkerung wird er ebenfalls Anfang Oktober für die Kunden der Bus Ostschweiz AG im täglichen Einsatz stehen.

Strategische Arbeiten sind angelaufen

Die erste Linienfahrt des Elektrobusses findet am 1.Oktober um 9.01 Uhr, von Heerbrugg Bahnhof Richtung Altstätten statt. Der Einsatz des ersten E-Citaro ist ein Anfang in der E-Mobilität bei der Bus Ostschweiz AG, bei der auch wertvolle Erfahrungen im Hinblick auf eine künftige Ausweitung der E-Bus-Einsätze gewonnen werden können. Auch bei der Bus Ostschweiz AG ist vorgesehen, mittel- bis längerfristig im Rahmen von Ersatzbeschaffungen Busse mit Dieselantrieb durch solche mit elektrischem Antrieb zu ersetzen.

Die strategischen Arbeiten dazu sind, auch in Kontakt mit den Bestellerkantonen St.Gallen und Thurgau angelaufen. Eine mögliche nächste Etappe könnte dabei etwa die Ausrüstung einer kompletten Linie mit E-Bussen sein. Angesichts des aktuell noch deutlich höheren Beschaffungspreises müssen aber Lösungen für die Finanzierung gefunden werden.