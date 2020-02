Nach 37 Jahren an der Kanti geht der Gamser Musical-Mann Karl Hardegger in Pension Karl Hardegger ist musikalischer Leiter aller Kanti-Musicals. «Carrie» ist das letzte Stück vor seiner Pensionierung. Monika von der Linden 23.02.2020, 19.06 Uhr

«Aller guten Dinge sind fünf», sagt Karl Hardegger. Die Aufführung des Musicals «Carrie» ist die fünfte Produktion unter seiner musikalischen Leitung. Bis zur Premiere wird das Bühnenbild im Hintergrund vollendet sein. Bild: Monika von der Linden

Karl Hardegger aus Gams ist seit 1983 Musiklehrer an der Kantonsschule Heerbrugg. Er unterrichtet Schüler einzeln an Orgel und Klavier oder im Klassenverband. Bis zur Auflösung des Lehrerseminars leitete er den Seminarchor. Aus ihm erwuchs der Kantichor. Im Sommer geht Karl Hardegger in Pension. Dann blickt er auf fünf Musical-Produktionen zurück. Alle hat er musikalisch geleitet. «Carrie» hat nächste Woche Premiere.