Porträt «Der Mundschutz ist obligatorisch»: So erlebt eine Buchserin die monatelangen und strengen Coronamassnahmen in Peru Die Buchserin Isabelle Schmidt arbeitet seit 2018 als Lehrerin in Peru. Obwohl die Massnahmen der Regierung streng sind, Personen auf den Strassen festgenommen wurden und die Schulen seit Monaten geschlossen sind, ist sie in Lima geblieben. Corinne Hanselmann 05.06.2020, 05.00 Uhr

Isabelle Schmidt darf in Lima nur mit Mundschutz auf die Strasse Bild: Isabelle Schmidt

Peru wird vom Coronavirus hart getroffen. Allein in den vergangenen Tagen wurden täglich mehrere tausend Neuinfizierte bestätigt. Total sind es rund 180'000 Infizierte und 4900 Tote.

Aufgrund der Coronakrise sind die Schweizerschule und alle anderen Schulen in der Hauptstadt Lima seit fast drei Monaten geschlossen. «Nachdem wir gerade frisch ins neue Schuljahr gestartet waren, wurden am 11. März nach eineinhalb Wochen alle Schulen in Peru geschlossen», erzählt Isabelle Schmidt. Die Buchserin wohnt seit Januar 2018 in Lima und unterrichtet am «Colegio Suizo Pestalozzi». Doch mit der Schulschliessung war es nicht getan. Die 36-Jährige berichtet:

«Der Präsident verhängte eine 15-tägige Quarantäne, in welcher höchstens das Einkaufen von Lebensmitteln und ein kurzer Spaziergang mit dem Hund erlaubt waren.»

Täglich von 18 bis 5 Uhr und die kompletten Sonntage waren für alle Sperrzeiten. «Das Militär und die Polizei waren auf den Strassen sehr präsent und kontrollierten Ausweise, Arbeitsbewilligungen und nahmen Personen fest.»

In Lima werden als Coronamassnahme alle Trottoirs gereinigt. Bild: Isabelle Schmidt

Die Quarantäne wurde immer wieder verlängert

Es blieb nicht bei dieser zweiwöchigen Quarantäne. «Fünf Mal wurde die Quarantäne um zwei weitere Wochen verlängert», erzählt Isabelle Schmidt. Teilweise ordnete die Regierung Verschärfungen an. An sogenannten Männer- oder Frauentagen durfte beispielsweise nur das jeweilige Geschlecht ausser Haus. Das gesamte Osterwochenende war zudem Sperrzeit.

«Auf der Strasse ist Mundschutz obligatorisch und in den Supermarkt kann man nur mit Handschuhen und nach dem die Temperatur gemessen wurde.»

Langweilig wurde es Isabelle Schmidt in dieser Anfangszeit nicht. «In der Schule wurde sofort umgestellt und wir hielten per Videokonferenz erste Unterrichtsstunden ab, erstellten Wochenpläne und bekamen haufenweise E-Mails der Kinder mit Arbeiten zum Korrigieren», berichtet Isabelle Schmidt. «Nach und nach wurde das System ausgeklügelt. Nun unterrichte ich täglich zwischen 8 und 10 Uhr in meinen Klassen. Danach haben die Schüler Aufträge und senden mir diese zur Korrektur.»

Anstatt wie vor der Coronazeit draussen Sport zu machen, sieht sich Isabelle Schmidt jetzt Yoga-Lektionen auf Youtube an. Mit Freundinnen trifft sie sich einmal wöchentlich im Supermarkt zum Einkauf.

Während die Ausgangssperre gilt, geniesst Isabelle Schmidt den Sonnenuntergang vom Hausdach aus. Bild: Isabelle Schmidt

Seit zwei Wochen gibt es auch in Lima Lockerungen. «Beispielsweise dürfen Kinder bis 14 Jahre täglich 30 Minuten nach draussen, Restaurants beginnen mit ihrem eigenen Delivery-Dienst, Therapie-Praxen wie zum Beispiel Chiropraktiker dürfen unter strengen Auflagen Patienten betreuen. Von meinen Schülern waren aber die wenigsten schon draussen. Sie haben Angst, sich oder andere anzustecken, da auch bei den meisten Grosseltern zu Hause wohnen», so die Buchserin. Privatautos sind auf den Strassen unter Auflagen wieder erlaubt. Nichts­destotrotz wurde aber die Quarantäne bis Ende Juni verlängert.

«Die ärmere Schicht hat praktisch nichts mehr»

Das Land mit 32 Millionen Bewohnern rüstete mit Krankenbetten und Intensivstationen auf, weil das Gesundheitssystem für die grosse Nachfrage nicht bereit ist. «Es wurde zum Beispiel ein Teil der sieben Unterkunftstürme, welche letztes Jahr für die Panamerikanischen Spiele erbaut wurden, bereitgestellt», weiss Isabelle Schmidt.

In der Coronakrise zeigen sich die riesigen Unterschiede in der Bevölkerung noch stärker als sonst. «Der Grossteil der ärmeren Schicht hat praktisch nichts mehr. Viele haben keine Einkünfte und sind auf staatliche Unterstützung angewiesen, um sich wenigstens Lebensmittel beschaffen zu können», erzählt Isabelle Schmidt.

«Auf den Strassen bemerkt man deshalb auch immer mehr Menschen, die irgendwie arbeiten müssen oder auf Geldspenden angewiesen sind.»

Vor Supermärkten wird zum Blutspenden aufgerufen. Bild: Isabelle Schmidt

Solange es keine Impfung gibt, bleiben die Schulen zu

Die Lage für Privatschulen wie das «Colegio Suizo Pestalozzi» sei ebenfalls nicht so einfach. «Es gibt Eltern, die reklamieren und nicht mehr das volle Schulgeld bezahlen möchten oder können. Das beeinflusst dann auch das Personal, welchem nicht mehr der volle Lohn gewährleistet werden kann. Ferien wurden gestrichen oder gekürzt, da das Bildungsministerium verlangt, dass die Unterrichtsstunden vollumfänglich geleistet werden. Eine mögliche Wiedereröffnung der Schulen steht noch nicht in Aussicht. Es heisst, solange es keine Impfung gibt, bleiben diese geschlossen.»

Ob sie aufgrund der Pandemie mit einem der Rettungsflüge für Schweizer zurück in die Heimat fliegen soll, diese Frage hat sich Isabelle Schmidt nie gestellt, «obwohl die Freiheiten, die es zurzeit in der Schweiz wieder gibt, ein Reiz sind».

«Aber man arrangiert sich und hofft, dass die Normalität doch hoffentlich bald Einzug hält.»

Die Buchserin, die ursprünglich für drei Jahre in Lima unterschrieben hat, verlängerte ihren Vertrag kürzlich. Sie wird also Ende Jahr noch nicht in die Heimat zurückkehren.