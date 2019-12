Der Männerchor Rüthi beschert ein Weihnachten für alle Herzen Der Männerchor Rüthi gab in der Kirche Sennwald ein vielfältiges Adventskonzert. Max Pflüger 23.12.2019, 17.11 Uhr

Mit seinen gut besuchten Adventskonzerten stimmte der Männerchor Rüthi seine Gäste am Samstagabend in der katholischen Kirche Sennwald und am Sonntag in der Kirche St. Valentin Rüthi auf die nahegerückte Weihnachtszeit ein. Begleitet wurden die Sänger bei einigen Liedern von einem Tiroler Volksmusik-Ensemble mit Verena Zeisler, Magdalena Zeisler und Laurenz Vanorek, Hackbrett, Violine, Gitarre und Kontrabass. Da die Ensemble-Musikerin Donata Schaffner wegen Krankheit kurzfristig ausfiel, sprang Chorleiter Lukas Breuss ein und ergänzte das Quartett als Violinist. Den Dirigentenstab übergab er dazu dem Vizedirigenten des Chors Pius Büchel.