Der Lockdown setzte den Reitbetrieben in der Region Werdenberg zu: Sie mussten gleichbleibende Kosten bei 50 Prozent weniger Einnahmen verkraften Der Lockdown war für viele Reitschulbetriebe hart. Am Montag dürfen sie wieder öffnen – mit ungewisser Zukunft. Alexandra Gächter 11.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Die Schulpferde des Reitsportzentrums Buchs haben ihre Sommerferien wegen der Coronazwangspause bereits im Frühling vorgeholt. Bild: PD

Am Montag endet der Lockdown der Reithofbetriebe. Für sie war die Schliessung auch deshalb bitter, weil die Abstandsregeln bei Einzelunterricht oder Kleingruppen von fortgeschrittenen Schülern von Anfang an gut umsetzbar gewesen wäre. Der Reitlehrer kann in der Mitte des Platzes stehen, während die Reitschüler rundherum reiten. Untereinander Abstandhalten muss man während des Reitens auf dem Platz oder im Gelände wegen ausschlagenden Pferden sowieso.

Das bestätigt Sandra Hasler Pätzold vom Friby-Hof: «Ich wurde total vor den Kopf geschlagen, als ich meinen Betrieb, der so übersichtlich ist und genügend Raum für Kleingruppen bildet, schliessen musste. Völlig unverständlich ist für mich, dass auch der Einzelunterricht verboten wurde. Hätte ich weiterhin Einzelunterricht erteilen können, wäre der finanzielle Schaden im Rahmen geblieben.»

«In einer Krise gilt es schnell zu entscheiden»

Auch das Reitsportzentrum Buchs hätte die Abstandsregel von Anfang an gut einhalten können: «Die Massnahmen wären bei uns von Anfang an umsetzbar gewesen. Wir haben das Glück, eine gute Infrastruktur mit Halle, Aussenplatz, Springgarten und Galoppbahn zu haben. Somit können sich unsere Reiter auf dem Gelände gut verteilen», so Theres Gasser.



Dennoch zeigt sie Verständnis für die Anordnung des Bundes: «In einer Krise gilt es schnell zu entscheiden. Wir sind eine Sporteinrichtung und der Bund konnte keine Ausnahmen zwischen den diversen Sportarten machen. Das haben wir natürlich respektiert.» Sandra Hasler Pätzold sagt:

«Die finanzielle Lage ist wegen des Lockdown katastrophal.»

Die Hälfte der Einnahmen erhält der Friby-Hof in Gams von den Pferdebesitzern, welche ihre privaten Pferde bei ihr eingestellt haben. Die andere Hälfte nimmt sie mit Reitunterricht und -kursen ein. Leider war nicht einmal Unterricht für die Pensionäre – also für die privaten Pferde auf dem Hof – erlaubt gewesen. So fehlten ihr, wie auch dem Reitsportzentrum Buchs, 50 Prozent der Einnahmen.

«Während des Lockdown hatte ich grosse Sorgen, da sehr viele Lebewesen in meiner Verantwortung stehen. Ich war sehr froh, dass immerhin die privaten Pferdebesitzer ihre Tiere besuchen und bewegen konnten», sagt Sandra Hasler Pätzold. Um den Lockdown zu überstehen, musste der Friby-Hof einen Bundeskredit in Anspruch nehmen.

Ein Bild des Friby-Hofs in Gams vor dem Corona-Lockdown: Wären die Reitbetriebe offen geblieben, hätten sie mit wenig Aufwand den Abstand untereinander einhalten können. Bild: PD

«Es ist mir aber schleierhaft, wie ich diesen wieder zurückzahlen kann. Durch die enormen Kosten, welche die Pferde und die Infrastruktur mit sich bringen, schliesse ich immer knapp mit einer schwarzen Null ab», so Sandra Hasler Pätzold. Zudem habe sie in den vergangen Jahren alle finanziellen Mittel in die Liegenschaft investiert, um auf eine tragbare Belastung zu kommen.

«Nun wären die nächsten zehn Jahre dafür vorgesehen gewesen, endlich etwas für meine Altersvorsorge zu tun. Die Zukunft wird wahnsinnig schwer werden.»

Auf dem Friby-Hof stehen vier Schulpferde. Die Versorgung dieser Pferde beläuft sich auf insgesamt 4000 Franken pro Monat. Im Gegensatz zu anderen Höfen konnte der Friby-Hof Kurzarbeit einfordern. «Für meinen Betrieb hat es Sinn gemacht, alles auf ein Minimum zu reduzieren. Ich habe selber viel im Stall gearbeitet. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass grosse Betriebe mit Boxenhaltung dies nicht können.» Trotzdem bleibe der Aufwand sehr gross, denn die Pferde müssen sieben Tage die Woche am Morgen, Mittag und Abend versorgt werden.»

Pferde haben ihre Sommerferien vorgeholt

Das Reitsportzentrum Buchs beherbergt zwölf Schulpferde. Während des Lockdown haben die Pferde ihre Sommerferien vorgeholt und viel Zeit auf den Weiden verbracht, wie Theres Gasser, Inhaberin und CEO des Reitsportzentrums sagt. «Wir hatten während dieser Zeit Gelegenheit, unser Programm neu aufzubauen und neue Kurse zu planen. Derzeit überarbeiten wir gerade unsere Website. Im Sommer planen wir ausserdem, mehr Reitwochen für die Reitschüler anzubieten», so Gasser weiter.

Kursprogramm auf Kleingruppen ausgerichtet

Ab Montag dürfen die Reitschulbetriebe, so auch der Friby-Hof in Gams und das Reitsportzentrum in Buchs, wieder Einzelstunden und Reitunterricht in kleinen Gruppen erteilen. In erster Linie sei sie froh, dass sie wieder Reitunterricht erteilen dürfe, so Sandra Hasler Pätzold. Trotz der Lockerung muss sie mit weiteren Einbussen beim Anfänger-Unterricht rechnen. Grössere Gruppenkurse wie die der Sarganserländer Sportwoche würden wahrscheinlich ausfallen. Sandra Hasler Pätzold sagt:

«Lauter Anfänger und betriebsfremde Reitschüler sind mit den neuen Distanzregeln nicht zu unterrichten.»

Bei Anfängern und kleinen Reitschülern sei das Einhalten des Abstandes schwierig. «Was soll ich machen, wenn eine kleine Person nicht auf das Pferd kommt? Ausserdem muss ich eingreifen, wenn eine Person in Schwierigkeiten gerät, auch wenn meine Pferde sehr gut ausgebildet sind», sagt Sandra Hasler Pätzold.

Auch das Reitsportzentrum Buchs öffnet ab Montag wieder seine Stall- und Hallentüren für die Reitschüler. «Wir haben unser neues Kursprogramm auf Kleingruppen ausgerichtet, um den Lerneffekt der Reiter zu maximieren. Für die Kinder wäre es natürlich in den Reitwochen im Sommer schöner, in grösseren Gruppen zu sein. Die Freude, endlich wieder reiten zu dürfen, wird aber sicher überwiegen», sagt Theres Gasser abschliessend.