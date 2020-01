Der Kniff mit der IBAN-Nummer: Wartauer Steueramtsleiter überlistete das IT-System mit einer technischen Manipulation Der Wartauer Steueramtsleiter, gegen den seit vergangenem Freitag eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts auf ungetreue Amtsführung läuft, hat sich die ungerechtfertigten Steuerrückzahlungen mit einer Überlistung des IT-Systems und der Nutzung seiner IBAN-Nummer überwiesen. Bei seinem Kniff hat er ausgenutzt, dass die Banken elektronische Überweisungen gemäss der IBAN-Nummer vornehmen. Thomas Schwizer 15.01.2020, 14.37 Uhr

Der Beschuldigte soll die Steuerrückzahlungen auf sein eigenes Konto überwiesen haben. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Die Steuerrückzahlungen wurden gemäss bisherigen Abklärungen durch den Beschuldigten mit einer technischen Manipulation ausgeführt, die nur er in seiner Funktion ausführen konnte. Er hat gemäss dem aktuellen Stand ungerechtfertigte Steuerrückzahlungen an weggezogene Steuerzahlende ausgelöst, die Transaktion aber in Wirklichkeit auf sein eigenes Konto überwiesen.