Der jubilierende Fischereiverein Werdenberg hat seit Beginn gegen Umweltsünden gekämpft Der Fischereiverein Werdenberg feiert 2020 das 125-jährige Bestehen. Das geplante Jubiläumsfest musste ausfallen. Immer wieder musste der Verein im kampf gegen die Folgen von Umweltsünden ausrücken. Hansruedi Rohrer 25.11.2020, 13.19 Uhr

Abfischen mit ersten Elektrogeräten im «Kompromiss»-Kanal in Haag. Bilder: Archiv Fischereiverein Werdenberg/Hansruedi Rohrer

In der Jubiläumsfestschrift, der die folgenden Angaben entnommen sind, nennt Regula Jost, die Präsidentin des Fischereivereins Werdenberg, den grossen Aufwand und das Tempo, mit denen sich der Verein nach der Gründung entwickelte.

Schon zu Beginn hatten die Fischer mit Umweltsünden (Vergiftungen) zu kämpfen. Die Präsidialberichte weisen immer wieder auf die gleichen Sorgen hin: Umweltbelastung für die Fische in Bächen, Flüssen und Seen. Die Petri-Jünger stiessen bei der Industrie wie bei Behörden zum Teil auf taube Ohren.

1902 wurde erstmals eine Brutanstalt erwähnt

So lautet denn Artikel 2 der am 13. Januar 1895 anlässlich der Gründungsversammlung beschlossenen Vereinsstatuten: «Der Verein macht es sich zur Aufgabe, die Gewässer des Bezirkes Werdenberg auf ihren Fisch-und Krebsbestand zu untersuchen, die auf denselben nachteilig einwirkenden Umstände abzuweisen, alle Begünstigungen anzustreben und zu unterstützen und die Fischerei in gleicher Weise zu beeinflussen».

Erster Präsident war Hans Saxer, Kreisförster. Ende 1895 zählte der Verein 43 Mitglieder. 1902 wird in den Unterlagen zum ersten Mal eine Brutanstalt erwähnt, und es wurde auch ein Gesuch für das Eisenbahnbächlein zu Aufzuchtzwecken eingereicht. 1903 zählte der Verein 59 Mitglieder.

In jenem Jahr erging eine Rüge an Wegmacher Hagmann aus Haag, der trotz Verbot in der Schonzeit Gräben gereinigt hatte. Diese Arbeit schadete der Fischerei empfindlich. 1911 konnte das Krankenhaus Grabs zum drittenmal in den letzten Jahren als Verursacher für ein Fischsterben im Studnerbach ausfindig gemacht werden.

Ein Pfarrerssohn ist als Frevler aufgeflogen

1912 musste sich selbst der Buchser Pfarrer Sonderegger mit einer Rüge auseinandersetzen, dessen älterer Sohn das Patent seines Vaters erwischte und mehrmals verbotenerweise dem Fischfang frönte. Dabei ermutigte er sogar noch weitere Söhne zum Frevel. Im Jahr 1915 zählte der Verein schon 147 Mitglieder, die Eintrittsgebühr betrug zehn Franken und der Jahresbeitrag drei Franken. 1934 war der Mitgliederbestand trotz schwieriger Krisenzeit stabil. Wenige erfreulich war aber der Fang von untermässigen Forellen, welche bestraft und mit dem Ausschluss aus dem Verein endete.

Vorarbeiten für eine Sömmerlingsanlage in der ausgedienten Badanstalt Moos, Buchs, im jahr 1949.

Eine Vergiftung im Farbbach vernichtete einen grossen Bestand der Fische. Ein grosses Unwetter am 22. Juni 1938 über den Gemeinden Frümsen bis Sennwald und Rüthi vernichtete ebenfalls den ganzen Fischbestand im Rheintaler Binnenkanal und auch in den Gewässern von Frümsen. 1947 liess eine lange Trockenperiode viele Fische in Berg- und Talgewässern verenden. Sechs Vergiftungen in verschiedenen Gewässern halfen dem Bestand auch nicht weiter.

Mit 30 Eintritten erhöhte sich die Zahl der Mitglieder im Jahr 1955 auf 304. Vor Frevlern war man aber nicht gefeit: Ein übler Bursche manipulierte mit Sprengstoff, um an Fische zu kommen. Doch er wurde beim Tun überrascht, und trotz der Flucht mit dem Motorrad erwartete ihn die gerechte Strafe.

Giftwelle: Ein rabenschwarzer Tag in der Vereinsgeschichte

1963 vernichtete eine Giftwelle den ganzen Fischbestand im unteren Teil des Buchser Giessens und im Werdenberger Binnenkanal bis zum Wassertunnel in Lienz. Es musste angenommen werden, dass das Fischsterben ausschliesslich durch toxische Stoffe aus dem Betrieb der Firma Acima verursacht wurde.

1964 startete der Verein mit der Aufzucht von Regenbogenforellen. Im geschädigten Teil des Binnenkanals wurden 28985 Fische besetzt. Mit dem Aufstauverbot im Fontanerler begann die Suche nach einem neuen Aufzuchtort. Man wurde am Böschengiessen fündig.

Der langjährige Vereinspräsident Werner Göldi im Juli 1994.

1969 feierte der Verein das 75-jährige Bestehen. Die Mitgliederzahl betrug 321 Personen. Auch der Bau des Fischerheims mit Aufenthaltsraum, Brutanlage und Magazin am Binnenkanal in Buchs durfte sich sehen lassen.

Auf den ablehnenden Bescheid der Regierung, die Regenbogenforelle in Gewässern einsetzen zu dürfen, in welchen die Bachforelle nicht mehr existierte, riss den Fischern der Geduldsfaden: An einer Demonstration in Buchs nahmen im Jahr 2001 weit über 1000 Personen teil. Im Jubiläumsjahr 2020 hält nun das Covid-19-Virus auch den Fischereiverein Werdenberg in Atem.