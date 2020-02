Der heikle Teil fehlt bei «Aus dem Schulrat» im Grabser Gemeindeblatt Der Gemeinderat und der Schulpräsident schweigen zu unterschiedlichen Versionen in den Mitteilungen «Aus dem Schulrat». Eine ausführliche erschien im W&O, eine ohne persönlichen Rücktrittsgrund des Schulratspräsidenten im «Grabser Blatt». Thomas Schwizer 26.02.2020, 05.00 Uhr

Die Versionen «Aus dem Schulrat» im W&O vom 12. Februar (oben links) und im Gemeindeblatt vom 19. Februar (oben rechts) unterscheiden sich. Bild: Thomas Schwizer

Das Staunen war bei manchen gross, als sie am Mittwoch vergangener Woche das Grabser Gemeindeblatt aufschlugen und auf der letzten Seite die Mitteilungen «Aus dem Schulrat» lasen. Der Grund: Im W&O vom 12.Februar waren die Schulratsmitteilungen mit anderem Inhalt zu lesen.

Nur W&O-Version mit Abschnitten zu Gesamterneuerungswahlen

In der Version im W&O und im redaktionellen Bericht dazu stand, dass drei der vier Schulratsmitglieder (eines davon als Vertretung des Gemeinderates) zu den Gesamterneuerungswahlen im Herbst nicht mehr antreten werden.

Auch der Schulratspräsident verzichte auf eine zweite Amtsdauer, «aufgrund unüberbrückbarer Differenzen mit der Gemeindeführung». Der vom Gemeinderat genehmigte vorzeitige Rücktritt per 31. Juli stehe in Zusammenhang mit seiner beruflichen Zukunft an der Berufsfachschule Buchs.

Gemeindebehörden nehmen auf Nachfragen keine Stellung

Just der Teil Gesamterneuerungswahlen fehlt im Grabser Gemeindeblatt, das eine Woche nach den vollständigen Schulratsmitteilungen im W&O verteilt wurde. Was ist der Grund dafür? Gibt es eine sachliche Erklärung für das Weglassen dieses Teils? Oder wurde er gar von «der Gemeindeführung» zensuriert?

Antworten darauf gibt es von den Beteiligten nicht. Der Gemeinderat nehme dazu keine Stellung, heisst es nur. Auch der Schulratspräsident, Mitglied des Gemeinderates, äussert sich nicht dazu. Damit bleiben diese Fragen offen.

Offenbar gäbe es dafür eine einfache, nicht skandalöse Erklärung, ist zu hören. Warum soll die Bevölkerung sie denn nicht erfahren?