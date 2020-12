Grabs Ernst Meier ist grosszügiger Kohle-Lieferant für die Hammerschmitte 38 Jahre lang war Ernst Meier Präsident der Korporation Mühlbach. Er will sich weiterhin für sein Herzensanliegen einsetzen, «solange ich noch mag». Hanspeter Thurnherr 16.12.2020, 05.00 Uhr

Ernst Meier beobachtet einen Schüler beim Erhitzen des Metalls in der Esse der Hammerschmitte Gehler. Bild: Hanspeter Thurnherr

Seit sechs Jahren kommen regelmässig am Mittwochnachmittag Schülerinnen und Schüler in der Hammerschmitte Gehler am Mühlbach zusammen, um mit dem Sozialpädagogen David Oswald das alte Handwerk des Schmiedens zu üben. Sie lernen während dieser Freizeitbeschäftigung die Grundtechnik und stellen einfache Werkzeuge wie Messer, Ziergegenstände, Hämmer oder Äxte her. David Oswald. erzählt:

«Einzelne Schüler haben hier sogar ihre Projektarbeit für die Schule gemacht.»

Um den Stahl bearbeiten zu können, wird er in der Esse auf etwa 800 Grad erhitzt. Dazu wird Kohle verwendet. Diese stellt Ernst Meier, Besitzer der ehemaligen Tuchfabrik am unteren Mühlbach, gratis zur Verfügung – und transportiert sie meistens auch noch kübelweise mit dem Auto zum «Gehler», wie die Werkzeugschmiede in Grabs bezeichnet wird.

«Als ich David Oswald kennen lernte, war es mir wichtig, dass er genug feuern konnte», erzählt Meier. David Oswald schätzt diese Dienstleistung sehr. Er schätzt die bisher verbrauchte Menge an Kohle auf etwa fünf Kubikmeter.

Mit der Fabrik einen grossen Vorrat übernommen

Zimmermann Ernst Meier hatte in den 60er-Jahren Rückenprobleme bekommen. Deshalb zog er 1968 aus dem «Züribiet» in die ehemalige Grabser Tuchfabrik Vetsch und arbeitete für eine Firma in Sevelen im kaufmännischen Bereich. 1978 kaufte er die Liegenschaft samt ihren vier Stickmaschinen aus dem Jahr 1911 und begann, Schaumstofffolien zu besticken und schweizweit zu vertreiben.

Zur Tuchfabrik gehört auch ein Wasserwerk, welches die Maschinen antrieb. Die Fabrik verfügte beim Kauf noch über einen grossen Vorrat an Kohle. «Erst mit der Zeit haben wir gesehen, wie viel da wirklich noch vorhanden ist.» Und so ist auch heute noch genug Kohle vorhanden, um die Schmitte Gehler mit dem nötigen Nachschub zu versorgen.

Bis letztes Jahr Präsident

Ernst Meier war bis letztes Jahr während 38 Jahren Präsident der Wasserwerkkorporation Mühlbach. In dieser 1898 gegründeten Korporation waren und sind die Nutzer des Mühlbachwassers zusammengeschlossen. «Heute sind es noch zehn Mitglieder», erzählt Meier. Die Korporation ist für den reibungslosen Betrieb und den Unterhalt des Mühlbaches zuständig.

«Jedes Jahr wird der Bach an zwei Tagen abgestellt, damit er geputzt und allfällige Reparaturen ausgeführt werden können», erzählt der Pensionist.

Ernst Meier will weitermachen

Als Präsident der Korporation vertrat er die Korporation auch im 2008 gegründeten Verein Grabser Mühlbach mit. Dieser Verein bezweckt, die noch vorhandenen Wasserwerke und Anlagen funktionstüchtig zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Dieses Anliegen lag und liegt auch Ernst Meier sehr am Herzen. «Hauptsächlich Ueli Weber und ich haben die Hammerschmitte Gehler sukzessive instand gestellt und uns um sie gekümmert», erzählt er und ergänzt:

«Ich werde es weiterhin machen, solange ich noch mag.»