Buchs Der Gewerkschafter im Stadtrat tritt ab: Ludwig Altenburger blickt auf 24 Jahre Behördentätigkeit zurück Der SP-Politiker Ludwig Altenburger wurde am 22. September 1996 in den Buchser Gemeinderat gewählt. Die Arbeit für dieses Mandat hat ihm so gefallen, dass er während der ganzen Zeit nie ans Aufhören dachte. Doch Ende Jahr ist nun definitiv Schluss. Heini Schwendener 20.12.2020, 11.55 Uhr

In Ludwig Altenburgers Arbeitszimmer wird bald Platz geschaffen, wenn die Stadtratsunterlagen verschwinden. Bild: Heini Schwendener

Ludwig Altenburger (Jahrgang 1951) gehört zu jener Generation, in der man als Bähnler fast immer auch Gewerkschafter war. Vor 43 Jahren ist der St. Galler Rangierlockführer nach Buchs gezogen. Schnell hat er sich hier eingelebt. Bald wusste er, dass er hier sesshaft werden würde und er hat schliesslich einen wichtigen Entscheid gefällt. Der Pensionär erinnert sich zurück:

«Gewerkschafter zu sein ist ein Mosaikstein, ich wollte aber auch in die Politik, um wirklich mit Visionen mitgestalten zu können und Verantwortung zu übernehmen.»

So wurde Ludwig Altenburger am 22. September 1996 als SP-Mann in den Buchser Gemeinderat gewählt.

Altenburger bereut keines der vielen Jahre im Rat

Dass daraus 24 Jahre werden würden, daran hat er damals nie gedacht. Im Rückblick aber bereut er kein einziges davon. Im Gegenteil: Als Politiker wurde er sozusagen «Halbprofi», als er während 13 Jahren auch noch Kantonsrat war. Die insgesamt 20 Tage, die ihm seine Arbeitgeberin für die politische Arbeit gewährte, reichten natürlich nie aus, um den Anforderungen seiner beiden Mandate gerecht zu werden. Wie alle Mandatsträger hat auch Ludwig Altenburger viel Freitzeit dafür aufgewendet.

Gerne habe er dies gemacht, sagt der Buchser, denn in der Politik haben sich seine Erwartungen erfüllt. «Man gleist Prozesse auf, begleitet sie bis zur Umsetzung und darf sich am Schluss über das Resultat freuen.» Das habe ihn immer wieder motiviert, noch eine Amtsdauer anzuhängen.

«Die Spitex ist heute nicht mehr wegzudenken»

Die Spuren, die Altenburger hinterlassen hat, sich vielfältig: in den Bereichen Naturschutz (Umweltputzete, Gewässerrevitalisierungen usw.) oder in der Gesundheits- und Alterspolitik (Neubau Wieden, Altersleitbild usw.). Ein Beispiel unter vielen: In der langen Amtszeit von Altenburger wurde aus dem freiwilligen Krankenpflegeverein mit sieben Mitgliedern die professionelle Organisation der Spitex Buchs mit 42 Leuten, «eine Einrichtung, die heute nicht mehr wegzudenken ist», so Altenburger.

Die Frage «muss ich mir das wirklich weiterhin antun?», stellte sich Altenburger in den 24 Jahren nie. Es habe zwar belastende Momente gegeben – etwa die Turbulenzen im Haus Wieden oder grobe Anfeindungen. Im ersten Fall arbeitet er mit an der Lösung des Problems. Im Fall der Anfeindungen hat er seine Kritiker meist persönlich angesprochen und damit die Situation entspannt.

Als im Gemeinderat noch jedes Baugesuch behandelt wurde

Vor 24 Jahren zählte der Gemeinderat neun Mitglieder. «Die Sitzungen dauerten manchmal von 16 bis 23 Uhr», erinnert sich Altenburger:

«Man stelle sich das vor: Der Gemeinderat diskutierte über jedes einzelne Baugesuch».

Der Einführung des Ressortsystems sei er zuerst skeptisch gegenübergestanden, «schnell habe ich aber realisiert, dass damit die Qualität der Arbeit auf allen Stufen verbessert werden konnte. Die Ratsmitglieder wurden sattelfest in ihren Ressorts.»

Das war auch nötig, denn inzwischen werden fast alle Bereiche der Politik und der Verwaltungsarbeit von der Öffentlichkeit kritisch verfolgt, Einsprachen und in der Folge meist juristische Aspekte gehören fast schon zum Alltag.

Ludwig Altenburger muss dies künftig nicht mehr kümmern. Er hat nun mehr Zeit für seine Frau über die er sagt, ohne ihre Unterstützung hätte er seine politischen Mandate nicht so intensiv und so lange ausüben können. Mehr Zeit bleibt ihm auch für seine Kinder und Grosskinder, fürs Biken und Skifahren. Im Natur- und Vogelschutz will er sich künftig mehr engagieren und Mandate hat er auch noch (Genossenschaft Alterswohnungen, Verein d’Gass usw.).

Mit dem Stadtrat hingegen ist definitv Schluss. Auch wenn ihn die Umsetzung der Altersraumplanung eigentlich schon noch reizen würde.