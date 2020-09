Der Gamser Bruno Schön hat eine Ehrenmitgliedschaft erhalten

Im Sommer war der in Gams aufgewachsene Bruno Schöb nach 16 Jahren als Geschäftsleiter der IG St. Galler Sportverbände und Initiator des Qualitätslabels «Sport-verein-t» zurückgetreten und in den Ruhestand gegangen. Nun wurde er in Wil verabschiedet.

Tim Frei 23.09.2020, 14.45 Uhr