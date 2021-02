Frühling Die Region blüht auf: Sonniges Wetter und hohe Temperaturen sorgen für etwas Farbe Frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein sorgen für erste Vorboten des Frühlings in der Region Werdenberg. Pascal Aggeler 28.02.2021, 05.00 Uhr

Vor ein paar Wochen war es noch bis zu minus Zehn Grad kalt. Ein eisiger Wind zog durch die Region und die Leute mummten sich in dicke Wintermäntel ein. Doch nun scheint schon der Frühling an die Tür zu klopfen. Viel Sonnenschein und ein warmer Wind bringen erste Pflanzen zum Blühen und den noch übrigen Schnee zum Schmelzen. Dennoch sollte man die Wintersachen nicht voreilig in den Keller verstauen.