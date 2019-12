Der Finaleinzug war für den Buchser Rico Grüneis "ein geiler Moment" Der 35-jährige Buchser Schulleiter Rico Grüneis steht nächsten Dienstag in der Finalsendung von «Ninja Warrior Switzerland» auf TV24. Armando Bianco 07.12.2019, 12.00 Uhr

Über alle Hindernisse hinweg: Der Buchser Rico Grüneis steht nächsten Dienstag im Finale der Sendung Ninja Warrior Switzerland. Bild: TV24/Andrea Camen

800 Bewerber waren es zu Beginn, 400 davon durften sich in den Castings beweisen, 160 schafften es bis in den Hindernisparcours der TV-Sendung. In der Finalsendung von «Ninja Warrior Switzerland», welche nächsten Dienstag auf TV24 ausgestrahlt wird, stehen die besten 25 Athleten. Einer von ihnen ist Rico Grüneis aus Buchs.