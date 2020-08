Der FC Buchs gewinnt den Werdenbergercup nach einem torlosen Unentschieden im Final

Der FC Buchs ist glücklicher Gewinner des Werdenbergercups. Das grosse Fussballspektakel blieb aus. Chanchen gab es in der regulären Spielzeit, Tore aber nicht immer. Michael Vetsch 03.08.2020, 05.00 Uhr

Der FC Buchs freut sich über den Sieg im Werdenbergercup. Bilder: Michael Vetsch

«Nach einem etwas glücklichen Einzug ins Halbfinale blieb das Glück weiterhin auf unserer Seite – wir gewinnen nach zwei torlosen Spielen jeweils in nervenaufreibenden Elfmeterschiessen und bringen den Werdenbergercup nach Buchs zurück», blickt Gerardo Clemente, Trainer vom FC Buchs, dem Gewinner des diesjährigen Werdenbergercups, auf das Turnier zurück. Er fügt an:

«Wir stecken noch mitten in der Vorbereitung und haben uns bisher mehrheitlich auf den physischen Aufbau konzentriert. Im Spiel mit Ball haben wir daher definitiv noch Luft nach oben, doch es bleibt ja auch noch etwas Zeit.»

Doch auch den anderen Teams geht es nicht viel anders und die Coaches der verschiedenen Teams pflichten bei: «Der Werdenbergercup ist ein klassisches Vorbereitungsturnier, welches tendenziell etwas zu früh gespielt wird, aber dennoch immer wieder für spannende Spiele und eine erste Standortbestimmung sorgt.»

Halbfinalspiele und Final im Penaltyschiessen entschieden

Nicht zuletzt mussten sowohl die beiden Halbfinalspiele als auch das Finalspiel um den Turniersieg nach einem 0:0-Unentschieden jeweils mit maximalem Nervenkitzel im Penaltyschiessen entschieden werden. Über die grösstenteils ausgeglichenen Resultate hinweg blickend, bezeichnen sämtliche Trainer der teilnehmenden Mannschaften das prestigeträchtige Turnier als ein gelungenes Event, freuen sich aber auch auf den Start der regulären Saison. Zudem sind sie sich natürlich auch bewusst geworden, dass es in den kommenden Wochen noch einiges zu verbessern gilt, wenn in den nächsten Spielen nicht ständig nur Unentschieden erspielt werden soll.



Das Spiel um Platz 3 zwischen Sevelen und Grabs bot am meisten Spektakel.

Platzspiele brachten etwas mehr Torspektakel

Einzig die Spiele um Platz drei zwischen Sevelen und Grabs und das Spiel um Platz fünf zwischen Gams und Trübbach brachten etwas mehr Torspektakel. Im ersten Halbfinalspiel des Tages standen sich Buchs und Sevelen gegenüber. Obwohl das Heimteam, der FC Buchs, gegenüber dem FC Sevelen ein klares Chancenplus aufweisen konnte, wollte der Ball den Weg ins Tor (noch) nicht finden. Das Spiel musste daher in ein Penaltyschiessen übergehen, in dem die Buchser die Nerven besser behalten und mit 5:3 gewinnen konnten. «Unsere Glückreserven haben nicht nur für den Eintritt ins Halbfinale gereicht, wir kamen sogar noch ins Finale», meint der Buchser Coach, Gerardo Clemente schmunzelnd, und fügt an: «Das grosse Fussballspektakel hat man am heutigen Tage sicherlich vermissen müssen.»

Im Spiel gab es einige Chancen – aber keine Tore

Auch im Halbfinalspiel Nummer zwei zwischen dem FC Grabs und dem FC Haag wartete man während der effektiven Spielzeit vergeblich auf Torerfolge. Aus diesem Grund folgte das Penaltyschiessen Nummer zwei, mit glücklicherem Ende für die Haager. Effektiv muss bemerkt werden, dass es in diesem Spiel nicht zwingend soweit hätte kommen müssen. Sowohl die Grabser als auch die Haager kamen nämlich schon während dem Spiel auf einige nennenswerten Chancen. Haag durfte es sogar noch vom Penaltypunkt versuchen – scheiterte vorerst aber noch am stark parierenden Grabser Schlussmann.

Buchs gewinnt zwei mal glücklich im Penaltyschiessen.

Nach diesen torlosen Spielen folgten zwei etwas farbigere Spiele. Zuerst durften sich der FC Gams und der FC Trübbach im Spiel um Platz fünf duellieren, mussten dann aber dem FC Grabs und dem FC Sevelen den Rasen für das Spiel um Rang drei freigeben. Die Gamser nahmen in ihrem Spiel das Zepter früh in die Hand und eröffneten das Score bereits in der 10. Spielminute. Wenig später erhöhte man auf 2:0, 3:0 und gar 4:0. Das Spiel war also frühzeitig gelaufen und konnte zum Schluss klar mit 5:1 gewonnen werden.

Auch der kleine Final brachte Spektakel mit sich – denn sowohl Sevelen als auch die Grabser zeigten sich von einer anderen Seite als zuvor. Wirklich zu brillieren vermochten vorerst aber nur die Grabser, welche zwischenzeitlich auf 3:1 davonziehen konnten, ehe sie zum Ende der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer zum 3:2 hinnehmen mussten. Thomas Eggenberger, Trainer der Grabser, gibt sich entsprechend dem Resultat zufrieden und meint: «Wir wollten das Halbfinale unbedingt erreichen und setzen uns dann das Ziel, im Minimum dritter zu werden.»

Die Torhüter wurden immer wieder im Penaltyschiessen gefordert. Hier rettet der Grabser Schlussmann im Spiel gegen Haag

Haag-Coach: «Für mich ist das fast wie ein kleiner Sieg»

Zu guter Letzt, das grosse Finale zwischen dem heimischen FC Buchs und dem FC Haag. Nach den beiden etwas torreicheren Spielen war die Erwartung auf weitere Tore riesig, wurde jedoch enttäuscht. Beide Teams kämpften zwischenzeitlich um jeden Ball, brachten diesen aber bis zum Schluss nicht an den Torumrandungen vorbei. Somit musste auch das Schlussspiel in einem Elfmeterschiessen entschieden werden, wobei der FC Buchs als Gewinner erneut die glücklichere Rolle einnehmen durfte und auch die Gratulationen des gegnerischen Coachs, Vinci Andrade, empfangen durfte:

«Ich bin sehr zufrieden mit meinen Leuten, wir haben gegen das stärkste Team der Region ein Unentschieden halten können. Für mich ist das schon fast wie ein kleiner Sieg.»

Resultate 8. Werdenberger Cup

Gruppe A: Buchs – Gams 0:1. Gams – Haag 0:1. Haag – Buchs 1:2. – Tabelle: 1. Buchs 3 (2:2). 2. Haag 3 (2:2). 3. Gams 3 (1:1).

Gruppe B: Grabs – Sevelen 0:0. Sevelen – Trübbach 1:0. Trübbach – Grabs 1:4. – Tabelle: 1. Grabs 4. 2. Sevelen 3. 3. Trübbach 0.

Halbfinals: Buchs – Sevelen 0:0, 5:3 im Penaltyschiessen. Grabs – Haag 0:0, 4:5 im Penaltyschiessen.

Platzierungsspiele. Spiel um Rang 5: Gams – Trübbach 5:1. – Spiel um Rang 3: Sevelen – Grabs 2:3. – Final: Buchs – Haag 0:0, 5:4 im Penaltyschiessen.