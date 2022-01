Bevölkerung Anstieg um fünf Prozent erwartet: Altersquotient im Werdenberg steigt weiter an Bis in 30 Jahren leben im Werdenberg nicht nur viel mehr Leute, auch der Anteil der über 64-Jährigen wächst stetig. Heini Schwendener 05.01.2022, 05.00 Uhr

Egal, wie stark die Bevölkerungszahl künftig steigen wird, sicher steigt auf jeden Fall die Zahl der über 64-Jährigen.

Bei 28 Prozent lag im Jahr 2020 der Altersquotient im Wahlkreis Werdenberg. Was heisst das? Dieser Wert entspricht dem Anteil der Menschen, die älter als 64-jährig waren, gemessen am Total der 20- bis 64-Jährigen. Warum ist der Altersquotient wichtig? Je höher er ist, desto grösser ist der Bedarf im Bereich der sozialen Sicherung der älteren Generationen – z. B. im Spitalwesen, in der Alters- und Krankenpflege. Gedeckt wird dieser Bedarf durch die Werktätigen, also die erwerbsaktiven Altersgruppen der 20- bis 64-Jährigen.