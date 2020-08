Der 80-Stunden-Mann geht nach 39 Jahren in Pension: René Streuli wirkt nur noch wenige Tage im Buchser Restaurant «Glanna» «Glanna»-Wirt René Streule tritt Mitte September nach 39 Jahren in der Gastronomie ab. Er ist ein Wirt der alten Schule, dem Gastfreundlichkeit und Einsatzbereitschaft sehr wichtig sind. Vermissen werde er vieles, speziell den Stammtisch, wie er sagt. Armando Bianco 14.08.2020, 20.00 Uhr

Sind stolz auf das Geleistete: Der abtretende Wirt René Streule und die Dame vom Service, Mara Maric. Bild: Armando Bianco

«Meine Klientel reichte vom Arbeiter bis zum Banker», sagt er im Gespräch mit dem W&O. Seit 39 Jahren ist der aus «Häda» oder im Nicht-Appenzeller-Dialekt Heiden stammende René Streule im Gastgewerbe tätig. Doch seine Tage als Wirt sind bald gezählt. Mitte September geht er in Pension, ein Jahr früher als ursprünglich geplant, was nicht zuletzt auch mit der Coronakrise zusammenhängt.

39 Jahren lang an keinem einzigen Arbeitstag krank

Den Einstieg ins Berufsleben machte er 1971 mit einer Lehre in der «Sonne» in Altstätten, danach hat er in Zürich gearbeitet und dort die Wirteschule absolviert. 1981 kam er ins Werdenberg, führte zuerst das «Brüggli» in Buchs. 1990 hat er das Restaurant Glanna übernommen. Diese Woche hatte der Vater von vier Kindern sein 30-Jahr-Jubiläum.



Mit Stolz erfüllt erzählt René Streule, dass er während 39 Jahren Berufsleben nicht einen einzigen Tag (!) krank war. Auf einem Bauernhof im Appenzell aufgewachsen, trage er eine angeborene Robustheit in sich.

«Das Leben war damals nicht einfach, wir mussten immer viel anpacken, Maschinen gab es noch nicht viele.»

Sein Rezept, stets gesund zu bleiben, sei auch die Arbeit selbst gewesen. Zweimal musste er an der Leiste operiert werden, «die Eingriffe habe ich während der Ferien machen lassen», sagt er mit einem Schmunzeln im Gesicht.



Er liebt seinen Beruf bedingungslos

In den letzten drei Jahrzehnten hat der Wirt mit Leib und Seele selten unter 80 Stunden und immer an sechs Tagen die Woche gearbeitet. Sein einziger freier Tag ist der Samstag, wobei er jeweils den Vormittag dafür nutzt, das Mise en Place für den meist aufwendigen Sonntag zu machen.

Es macht jedoch nicht den Anschein, als hätte diese strenge Zeit sichtbare Spuren an René Streule hinterlassen. Er ist vital und wach geblieben, eine Frohnatur, gut gelaunt, motiviert und zuversichtlich. Keine Spur von Verbitterung, wenn er sich an die 12- bis 14-Stunden-Tage erinnert. Er ist einer, der seinen Beruf bedingungslos liebt, und zwar mit allem, was dazugehört.



Der Stammtisch war für René Streule und seine Bedienung Mara Maric immer von zentraler Bedeutung. Bild: Armando Bianco

Das Gastgewerbe habe sich über all die Jahre hinweg stark verändert. «Heute muss es definitiv schneller gehen als früher, vor allem am Mittag. Eine gute Organisation ist deshalb unumgänglich. Ohne die grosse Einsatzbereitschaft im Service von Mara Maric und zeitweise meiner Schwester Ruth hätte das nicht so gut klappen können», ist er sich bewusst.



Er zieht nach St.Gallen und kauft sich ein E-Bike



Vermissen wird er nach seiner Pensionierung vieles, besonders aber den Stammtisch. «Ein gut besuchter, lebendiger Stammtisch ist enorm wichtig. Hier im ‹Glanna› hatte ich viele langjährige Stammgäste, deren Eltern schon Stammgäste waren. Es gibt Menschen, die als Arbeiter seit 30 Jahren fast jeden Tag zum Znüni hierhergekommen sind, und jetzt als Pensionierte kommen sie immer noch, um zu trinken oder zu essen.» Viele seiner Gäste sind jeweils auch von Liechtenstein nach Buchs über den Rhein gekommen.



Nach seiner Pensionierung wird René Streule Buchs verlassen und in die Stadt St.Gallen ziehen. Seine Zeit will er unter anderem nutzen, um «zu laufen, zu wandern, in die Berge zu gehen. Und ich werde mir ein E-Bike kaufen, sodass ich den einen oder anderen Abstecher nach Heiden und andere Orte im Appenzell machen kann».

«Schweren Herzens» würde auch ein Verkauf ins Auge gefasst



Offen ist, wie es mit dem «Glanna» weitergeht. «Wir suchen einen neuen Mieter und geben uns bis am 1. November Zeit», sagt Peter Schefer, Leiter Liegenschaften der Brauerei Schützengarten AG, auf Anfrage. «Wir wünschen uns, dass das Restaurant so wie bisher eine Quartierbeiz bleibt mit gutbürgerlicher Küche und einem lebendigen Stammtisch. Wir hatten während 30 Jahren ein sehr gutes Einvernehmen mit René Streule.»

«Hier wird diskutiert, politisiert

und gelacht.»

Das Restaurant Glanna sei in Räfis-Burgerau zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt geworden. Aus seiner Sicht dürfte das Restaurant maximal ein bis zwei Monate geschlossen bleiben, danach werde es schwierig, dass die Kundschaft wieder zurück kehrt. Wenn man bis zum 1. November also keinen Nachfolger gefunden hat, muss «schweren Herzens» auch ein Verkauf ins Auge gefasst werden, so Peter Schefer weiter.