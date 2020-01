Der 21'000ste Blutspender ist in Buchs geehrt worden Am vergangenen Mittwoch erschienen erfreulicherweise 161 Personen zur Blutspendeaktion im katholischen Pfarreizentrum. Drei davon erhielten eine spezielle Ehrung, denn sie waren die Jubiläumsspender in Buchs. 19.01.2020, 17.53 Uhr

Ruth Wälti vom Blutspendedienst SRK St. Gallen, die Jubiläumsspender Markus Goergin, Martin Dürr und Corina Erb sowie Rita Broder vom Samariterverein Buchs (von links). Bild: PD

(wo) Mit Spannung erwarteten die Mitarbeitenden des Blutspendedienstes SRK Ostschweiz und die Mitglieder des Samaritervereins Buchs den 21'000. Spender oder die 21'000. Spenderin an der seit langem erfolgreich durchgeführten Blutspendeaktion in Buchs.

Martin Dürr ist der 21'000ste Spender in Buchs

Martin Dürr wurde die Ehre des Spendejubilars zuteil. Auch Markus Goergin (20'999.) und Corina Erb (21'001.) durften für ihre wertvolle Spende ein Präsent in Empfang nehmen.

Der Blutspendedienst SRK Ostschweiz und der Samariterverein Buchs bedankten sich nicht nur bei dieser Spenderin und diesen beiden Spendern herzlich, sondern auch bei den 158 weiteren Spenderinnen und Spendern an diesem Abend.

Buchser Samariter von Anfang an aktiv dabei

Der Samariterverein Buchs war seit Anfang an aktiv an der Durchführung beteiligt. Zuerst mit dem Zentrallabor in Bern, dann mit dem Blutspendedienst Bern und seit vielen Jahren zusammen mit dem Blutspendedienst SRK Ostschweiz.