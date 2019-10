Ost - Ostschweizer Fachhochschule: Departement «Technik» geht an Lothar Ritter Die designierte Trägerkonferenz der Ost – Ostschweizer Fachhochschule – hat Lothar Ritter als Departmentsleiter «Technik» der neuen Hochschule gewählt.

Lothar Ritter ist aktuell Rektor der Interstaatlichen Hochschule für Technik NTB in Buchs.(Bild: Klaus Andorfer)

(pd) Der Wahl der Departementsleitungen war ein Ausschreibungs- und mehrstufiges Auswahlverfahren vorangegangen. Vorbereitet wurde die Wahl durch die jeweiligen Wahlvorbereitungskommissionen mit Trägervertretern, dem Rektor der Ost sowie unter breitem Einbezug von Dozierenden-, Mittelbau- und Studierendenvertretungen der drei Hochschulen FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs.

Margit Mönnecke wurde als Departementsleiterin «Architektur, Bau- und Planungswesen», und Birgit Vosseler als Departementsleiterin «Gesundheit» gewählt, heisst es in einer Medienmitteilung der Verantwortlichen.

Der studierte Mathematiker Lothar Ritter ist seit über 30 Jahren im Hochschulumfeld tätig, seit elf Jahren als Rektor der NTB Buchs. In dieser Zeit hat er zahlreiche Hochschulentwicklungsprojekte begleitet. So wurden beispielsweise die Aktivitäten der NTB im Bereich der angewandten Forschung und Entwicklung stark ausgebaut und mit der damit verknüpften Hochschullehre in ein Gleichgewicht gebracht. Seit dem Jahr 2006 hat er für die Fachhochschule Ostschweiz (FHO) am Aufbau und an der Akkreditierung der schweizweiten konsekutiven Ausbildung «Master of Science in Engineering MSE» mitgewirkt. Seit 2017 vertritt er die FHO im gesamtschweizerischen Lenkungsausschuss des MSE-Masters. Im Fusionsprozess zur Ost ist er Mitglied des Teilprojekts A «Aufbauorganisation und Prozesse».

Die Leitung des Departementes «Technik» wird ihren Arbeitsplatz in Buchs haben, die Leitung des Departementes «Architektur, Bau- und Planungswesen» in Rapperswil und die Leitung des Departementes «Gesundheit» in St.Gallen. Margit Mönnecke und Lothar Ritter werden zugleich Standortleitende in Rapperswil beziehungsweise in Buchs. Beide sind in ihrer Funktion als bisherige Rektorin der HSR Rapperswil beziehungsweise bisheriger Rektor der NTB Buchs in ihren Regionen bereits gut vernetzt und können diese Vernetzung auch in Zukunft sicherstellen.

Vorgesehen für den November 2019 ist die Wahl der Departementsleitungen «Informatik» und «Soziale Arbeit». Die Departementsleitung «Wirtschaft» wird neu ausgeschrieben und zu gegebener Zeit durch den Hochschulrat der Ost gewählt.