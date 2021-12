Sevelen - Mitarbeitende begutachteten den Baufortschritt des neuen Pflege- und Betreuungszentrums

Wintersport Von 2G bis hin zur Absage – die Unsicherheit über die Durchführung von Skilagern an Ostschweizer Schulen ist gross

An vielen Ostschweizer Schulen sind die Skilager in Planung. Um sie in kommendem Jahr durchzuführen, setzen viele Schulen auf Schutzkonzepte, repetitive Tests oder 2G. Doch noch ist alles offen. Diese Zeitung hat bei den Schulen der Region nachgefragt.