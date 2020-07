Den Alltag im Tal lassen und die Schuhe auf der Wolzenalp ausziehen Der Rundgang durchs Moor auf der Wolzenalp – wenn gewünscht barfuss – ist ein unvergessliches Erlebnis und bringt Abstand zum Alltag. Adi Lippuner 22.07.2020, 11.28 Uhr

Eine Familie entscheidet sich für den direkten Weg zum Bergrestaurant. Der Barfussweg präsentiert sich abwechslungsreich. Platz nehmen auf den Holzbänken neben einer der Feuerstellen auf der Wolzenalp. Ankunft der Ausflügler auf der Wolzenalp. Informationstafel der Sumpfkratzdiestel und gleich dahinter das blühende Exemplar, flankiert vom herrlich duftenden Mädesüss. Idyllisch im Moor gelegene Brätlestelle.

Das Ziel ist definiert: An einem Sonnentag, Mitte Juli geht’s auf die Wolzenalp. Dort oben steht dann der Moorweg, der auch als Barfussweg genossen werden kann, auf dem Programm. Doch der Reihe nach: Schon die 23 Minuten dauernde Fahrt von der auf 712 Meter über Meer gelegenen Talstation hoch nach Rietbach, 1117 Meter über Meer, wird zum Erlebnis. Der Zweiersessellift stammt aus dem Jahr 1965, bewegt sich gemächlich über die Wiesen und Weiden, vorbei an schmucken Bauernhäusern und bietet den gemütlichen Auftakt für einen erholsamen Tag.

Mit oder ohne Schuhe unterwegs

Nach ausgiebigen Regenfällen ist am darauf folgenden Sonnentag viel Wasser auf dem Weg. Bilder: Adi Lippuner

Das Murmeln eines Baches, das leise Geräusch des Seils beim Überqueren der Masten, ab und zu der Ruf eines Rotmilans oder Bussards sind die einzigen Geräusche auf der Fahrt in die Höhe. Spätestens beim Masten zwölf stellt sich eine wohlige Entschleunigung ein. Es ist auch der Übergang von der Berg- zur Alplandwirtschaft und kurz danach wird die Bergstation sichtbar. Nun gilt es, sich mit Hilfe des freundlichen Mitarbeiters vom Sessel zu bewegen und die Umgebung zu geniessen. Gleich bei der Bergstation weist ein Holzschild die Richtung. «Moorweg», klingt viel versprechend und die ersten Informationstafeln sind auch bereits in Sichtweite.

Der Entscheid, ob der gut beschilderte Weg barfuss oder mit möglichst wasserfesten Schuhen bewältigt werden soll, ist dem Einzelnen überlassen. Der echte Genuss ist sicher das Barfuss gehen, wobei, dies wird auf dem Rundgang deutlich, nicht alle Lust haben, auf ihr Schuhwerk zu verzichten. Wer dies tun will, bei der Bergstation bietet sich die Möglichkeit, die Schuhe auszuziehen. Dort hat es auch eine Fussdusche.

Dunkel und unergründlich

Fest steht: Das Moor auf der Wolzen­alp ist eines der 88 Moorlandschaften von nationaler Bedeutung und wurde vom Bund ins Inventar der schützenswerten Landschaften aufgenommen. Wer sich mit der Entstehungsgeschichte befasst – dauert doch der Aufbau eines Hochmoores Jahrtausende – versteht, dass es für den Weg durch diese einmalige Landschaft Regeln zu beachten gilt. Die Kurzform: Nur auf markierten Wegen bewegen; sich über die Blumen und Gräser freuen, aber nicht pflücken; Feuer entfachen nur auf den dafür eingerichteten Plätzen; Abfall mitnehmen und Hunde an der Leine führen.

Der Moorweg auf der Wolzenalp kann entweder als Barfussweg oder mit wasserfesten Wanderschuhen genossen werden.

Das Wasser auf und neben dem Weg schimmert dunkel, der aufgebaute Torf gibt ihm diese Farbe. Und damit kann ganz einfach eine Fangopackung für die Füsse gemacht werden.

Das Gefühl, wenn Wasser und Moor zwischen den Zehen nach oben drücken, wenn die Füsse auf weichem Untergrund stehen ist kaum zu beschreiben, das muss erlebt werden.

Zudem informieren am Wegrand immer wieder Tafeln über die verschiedenartige Flora des Moors. Wer sich dafür interessiert, kann sich minutenlang darin vertiefen. Die anderen geniessen einfach die Umgebung, das Urtümliche und vor allem, die paradiesische Ruhe.

«Dieser Ausflug ist fantastisch», finden drei Moldawier

Ab und zu sind Ausflügler unterwegs, ein Ehepaar aus der Linthebene in Wanderschuhen. «Wir haben unser Auto in Nesslau parkiert, sind über den Wanderweg auf die Wolzenalp gekommen und wollen nun noch diesen Rundweg erkunden, bevor wir uns eine Verpflegung im Restaurant gönnen und dann wieder ins Tal wandern», so ihre Aussage.

Der Weg durchs Moor auf der Wolzenalp biete auch zahlreiche Fotosujets. Bilder: Adi Lippuner

Dann ein Stück weiter drei Männer, sie unterhalten sich in einer völlig fremden Sprache. Das Geheimnis wird in einem kurzen Gespräch gelüftet: Es sind drei Kollegen aus Moldawien, einer arbeitet schon seit sieben Jahren in der Schweiz, die beiden anderen sind fünf Jahre hier. Die drei sind sich einig:

«Wir leben sehr gerne in diesem Land und dieser Ausflug mit der kurzen Wanderung auf dem Barfussweg ist fantastisch.»

Die drei Moldawier Marin, Jon und Tudor (von links) freuen sich über das Erlebnis Barfussweg. Bilder: Adi Lippuner

Gastlichkeit in herrlicher Umgebung

Schon kommt das Bergrestaurant Wolzenalp in Sicht, auf der Sonnenterasse herrscht reger Betrieb und auch der gleich daneben gelegene Spielplatz wird von fröhlichen Kindern genutzt. Die Gäste werden speditiv, aber nicht hektisch bedient, die Atmosphäre ist freundlich-entspannt und was sehr geschätzt wird: Reichliche Portionen und moderate Preise.

Nach dem kurzen Aufenthalt wird der letzte Teil des Weges in Angriff genommen. Er führt vom Bergrestaurant zur Bergstation und vorbei an Heidelbeerbüschen, die zu einem kurzen Dessertschmaus einladen. Mit dem Duschen der Füsse und dem Wiederanziehen von Socken und Schuhen ist ein unvergessliches Erlebnis auf der Wolzenalp zu Ende.

In herrlicher Umgebung zu Fuss zurück nach Krummenau

Doch ein Blick auf die Uhr zeigt, der Tag ist noch jung, das Wetter angenehm und die Umgebung einfach viel zu schön, um bereits mit der Sesselbahn gemütlich ins Tal zu fahren. Der Entscheid fällt leicht: Der Weg zurück nach Krummenau kann gut zu Fuss bewältigt werden.

Vorbei an blühenden Alpwiesen, weiter unten an schmucken Bauernhäusern und mit freiem Blick über die Toggenburger Landschaft führt der Weg gemächlich nach unten.

Wieder begleiten Raubvögel mit ihren eindrücklichen Kreisen und den markanten Rufen die Wandernde. Und welche Freude: Herrlich reife Wanderdbeeren laden zu einem weiteren Dessert ein.

Wolzenalp: Gut zu wissen

Anreise Mit dem Auto via Wildhaus nach Krummenau. Grossen Parkplatz im Dorf – ist signalisiert – benutzen. Dann in wenigen Minuten zu Fuss zur Talstation.

Mit dem Postauto bis Nesslau, dann je nach Fahrplan mit der Bahn bis Krummenau oder mit dem Postauto weiter nach Krummenau-Adler, der Weg zur Talstation ist beschildert Fahrpreise Erwachsene, Bergfahrt 10, Retourfahrt 15 Franken; Kinder Bergfahrt 5 Franken, Retourfahrt 8 Franken.

Details zu den Betriebszeiten der Sesselbahn und zum Angebot im Bergrestaurant unter www.wolzen.ch.