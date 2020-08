Dem Rhein wurde zu viel Kies entnommen: Vor genau 50 Jahren stürzte die Rheinbrücke Buchs–Schaan ein Heute ist es genau 50 Jahre her, seit die Rheinbrücke Buchs–Schaan einstürzte, weil ein Brückenpfeiler zusammensackte. Just zum gleichen Zeitpunkt, als ein Arbeiter den Pfeiler, der einknickte, stabilisieren wollte. Dieses Ereignis bedeutete das Ende der Kiesentnahmen aus dem Rhein. Reinhard Frei 13.08.2020, 17.27 Uhr

Dieses Foto entstand kurz nach dem Einsturz der Brücke und zeigt das Auto von Unternehmer Paul Klaus aus Buchs, das ins Wasser rutschte. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Vor genau 50 Jahren, am Freitag, 14.August 1970, knickte um 17.35 Uhr ein Pfeiler der Rheinbrücke Buchs–Schaan ein und brachte das 41-jährige Bauwerk zum Einsturz. Es war nicht nur das Ende der alten Brücke, sondern auch das Ende der Kiesentnahmen.

Er gab Gas, um das rettende Ufer zu erreichen

Paul Klaus aus Buchs, Betriebsleiter der Dorbena Bettwarenfabrik in Schaan, sah schon das Ende der Rheinbrücke vor sich.

«Ich bemerkte, dass etwas nicht stimmt und dass es zu schwanken beginnt.»

Das gab Klaus damals zu Protokoll. Er gab Gas, um das rettende Ufer zu erreichen, als es krachte, der Brückenpfeiler zusammensackte und die Rheinbrücke Buchs–Schaan einknickte.

Dieses auf der Liechtensteiner Rheinseite aufgenommene Foto zeigt den eingebrochenen Stützpfeiler und das alte Zollhaus in Buchs. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Ein zweiter Wagen vorn, mit den Vorderrädern schon am rettenden Ende der Brücke, rutschte rückwärts in den Brückenspalt. Ein dritter Fahrer konnte seinen Wagen noch rechtzeitig abbremsen und zurückfahren.

Paul Klaus sah noch, wie sich die Brücke vor ihm aufstellte und sein Fahrzeug Richtung Wasser rutschen liess. Alle drei Lenker hatten Glück und kamen mit Blessuren und einem Schock davon.

Brückensicherung zu spät eingeleitet

Das galt auch für den Fahrer des Baggers unten am Rhein, welcher mit der Sicherung des Brückenpfeilers beschäftigt war. Halb sprang er, halb schleuderte es ihn aus der Kabine, als das niedersausende Trottoir den Teleskopbagger traf. Seine Arbeit begann früh am Morgen des 14. August 1970, als die Behörden feststellten, dass die starke Strömung des Rheins die Flusssohle bei den Buchser Pfeilern unterspülte und stark absenkte.

Dieser Bagger wurde von der einstürzenden Brücke teilweise unter sich begraben, der Baggerführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Sofort sperrte das kantonale Baudepartement die Brücke für den Schwerverkehr und begann mit dem Gradall-Bagger den gefährdeten Pfeiler im Fluss mit Kies und Wasserbausteinen zu sichern. Trotzdem stürzten um 17.35 Uhr der Pfeiler und die Fahrbahn ein. Kiesentnahmen, Hochwasser und Strömung hatten den Buchser Pfeiler unterspült. Das kleine Sommerhochwasser hat dann der Brücke den Rest gegeben.

Erarbeitung des Projektes Rhesi gewährleistet Brückensicherheit

In den Jahren 1950 bis 1970 wurden dem Rhein über 17 Millionen Kubikmeter Kies entnommen – vor allem für den Bau der Autobahn. Dies führte in der Folge zur Absenkung der Rheinsohle, im Bereich der Brücke Buchs – Schaan bis zu fünf Metern. Der Ursprung des Einsturzes, so der heutige Rheinbauleiter Daniel Dietsche, lag somit auch rückblickend klar bei den zu grossen Kiesentnahmen.

Der heutige Rheinbauleiter Daniel Dietsche beim Pfeiler der Wiesenrain-Brücke in Widnau: «Heute wird in der Regel die Sohle bei den Brückenpfeilern alle zwei Jahre vermessen und überprüft.» Bild: Reinhard Frei.

In den 1920er-Jahren war das Gegenteil der Fall gewesen. Damals war zu wenig Kies entnommen worden, was zu einer ansteigenden Flusssohle führte und schliesslich auch zum Dammbruch in Schaan beim Hochwasser vom 22. September 1927. Wahrscheinlich, so Daniel Dietsche, habe man unter dem Eindruck dieses Dammbruches in der Folge «Kies aus dem Rhein auf Teufel komm raus entnommen.»

Im Zuge der Erarbeitung des Projektes Rhesi werden sämtliche Brückenfundationen angeschaut und konkrete Sicherungsmassnahmen vorgeschlagen. Bei Brückenneubauten, wie der Verbindung Fussach–Hard, wurden die Pfeiler und deren Fundamente in enger Abstimmung mit dem Projektträger und der Internationalen Rheinregulierung (IRR) entworfen.

Ende eines grossen Rheinkieswerkes

Nach dem Einsturz der Rheinbrücke Buchs–Schaan am 14. August 1970 ging es schnell: Im Jahre 1972 zwangen flusspolizeiliche Massnahmen zur Einstellung der Kiesentnahmen aus dem Rhein. Einer der davon stark Betroffenen war der Widnauer Kiesunternehmer Ludwig Frei.

Das letzte «Kieswerk-Wahrzeichen» bei Rüthi von Sigmund Sieber wird derzeit abgebrochen. Der Stollen ganz links, unter der Autobahn hindurch zum äusseren Rheindamm-Fuss, bleibt bestehen. Bild: Reinhard F>rei

Nachdem sein Kieswerk im luzernischen Gisikon erschöpft war, kam er zurück ins Rheintal und gründete in Buchs ein neues Kieswerk. Im Jahre 1952 begannen die Kiesentnahmen aus dem Rhein. Dies war ganz im Sinne der damaligen Rheinbauleitung, die eine Absenkung der Rheinsohle wünschte. Mit einer technischen Neuheit, einem Kabelzugbagger, schöpfte man fast 20 Jahre Kies aus dem Alpenrhein. Ludwig Frei gliederte 1965 dem Kieswerk gleich noch eine moderne Betonfertigungsanlage an.

Im Jahr 2001 wurde das 1972 stillgelegte Kieswerk von Ludwig Frei in Buchs gesprengt. Bild: Hansruedi Rohrer

Nach dem Verbot der Kiesentnahme hatte dieses Werk 1972 jedoch ausgedient, und mit sieben Kilo Sprengstoff wurde es erst 20 Jahre später, am Freitagnachmittag, 9. Februar 2001, dem Erdboden gleichgemacht.

Quellen: W&O, Vaterland (FL), Volksblatt (FL), Internationale Rheinregulierung, Frei Buchs AG, eigene Recherchen, Hansruedi Rohrer