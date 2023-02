Buchs: Ortsgemeinde will «Altes Pfarrhaus» kaufen

Im Werdenberg-Band der Buchreihe «Kunstdenkmäler der Schweiz» ist auch ein Abschnitt dem Wohnhaus Zur Sonne (heute Gemeindebibliothek) an der Kirchgasse 2 in Buchs gewidmet. Das Haus sei einer der wenigen authentischen Zeugen des Wiederaufbaus nach 1839, wird in diesem Buch festgehalten. Das Wohnhaus wurde 1840 vom vermögenden Nationalrat und lokalgeschichtlich bedeutenden Bezirksammann Christian Rohrer gebaut, für 4000 Gulden. Gemäss mündlicher Überlieferung soll das Wohnhaus auch als Wirtshaus gedient haben, allerdings fehlen Quellen, die dies auch schriftlich belegen. Mit den Bauten im Umfeld der Kirche galt es damals als vornehmster Wohnplatz im Dorf und wird durchwegs als «Heimwesen zur Sonne» geführt. 1869 hatte es einen Assekuranzwert von 16000 Franken und zählte damit zu den hochwertigsten Häusern der Region. Christian Rohrer musste 1869 mit seinem 1861 gegründeten Holzhandel Insolvenz anmelden. Das Wohnhaus blieb aber bis 1881 in seinem Besitz. Dann kaufte es die Kirchgemeinde. Fortan wurde es als Pfarrhaus genutzt, daher wird heute auch vom «Alten Pfarrhaus» gesprochen (vgl. Hauptartikel). 1987 kaufte die Gemeinde Buchs das Wohnhaus. Es wurde vom Architekturbüro Leemann umgebaut und beherbergt seit 1988 die Gemeindebibliothek und Büros.

Eine Bronzetafel beim Eingang zur Kantonsstrasse hin erinnert an den Sohn des Bauherrn, den nach Zürich umgezogenen Arzt und Liederdichter Dr. Friedrich Rohrer, der am 30. April 1848 in diesem Haus geboren wurde. Im Kulturdenkmäler-Buch heisst es: «Ausstattungselemente der Bauzeit haben sich nur wenige erhalten, so u. a. einige qualitätsvolle Nussbaumtüren sowie Wand- und Deckentäfer im Obergeschoss.»

Der Kachelofen im Obergeschoss der Gemeindebibliothek stammt aus dem Jahr 1883 und zierte einst die Wohnstube des Pfarrers. Der Ofen hat Bildkacheln musizierender Damen in mittelalterlichen Gewändern. Er wurde von den Gebrüdern Schedler aus Sevelen erstellt.

Der sogenannte Jungbrunnen, ein marmoriertes Becken im Küchenbereich, der im Jahr 1898 auf Wunsch des Pfarrherren ins Pfarrhaus kam, gilt als Rarität. (she)

Quelle: Carolin Krumm: Die Kunstdenkmäler der Schweiz. Kanton St. Gallen. Die Region Werdenberg. Gesellschaft für Schweizer Kunstgeschichte, Bern 2020.