Das Wort «Neger» hat finanzielle Folgen: Fasnachtssujet beschert dem Urheber einen saftigen Strafbefehl 3100 Franken Busse und eine bedingte Geldstrafe von 21'000 Franken wegen Rassendiskriminierung: Der Urheber des Fasnachtswagens von Wangs wird abgestraft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 08.07.2020, 17.28 Uhr

Dieses Fasnachtssujet beschert dem Verantwortlichen einen Strafbefehl. Bild: PD

(nh) «Wie viele ‹Neger› brauchen wir in St. Gallen?» Diese Frage, weiss auf blau, prangte im Februar dieses Jahres auf einem Fasnachtswagen in Wangs. Dazu die Plakate mehrerer FDP-Exponenten, speziell hervorgehoben in Grösse und Platzierung das Konterfei des damaligen Kantonsratskandidaten Nirosh Manoranjithan.

«Gegen die Menschenwürde verstossend»

Für den Urheber des Fasnachtswagens, eine regional bekannte Figur, hat die Aktion Folgen: Er wurde nun wegen Rassendiskriminierung zu einer Busse von 3100 Franken verurteilt. Im Strafbefehl heisst es: Mit der vorgenannten Bild- und Wortkombination habe der Urheber damit rechnen müssen, «beim Erscheinen in der Öffentlichkeit mit seinem derart gestalteten Fasnachtswagen dunkelhäutige Menschen zu diskriminieren und zu beleidigen, und er nahm dies auch billigend in Kauf».

Und: Indem er eine Person dunkler Hautfarbe öffentlich mit der Bezeichnung «Neger» in Verbindung gebracht habe, habe er Personen dunkler Hautfarbe diskriminiert und in gegen die Menschenwürde verstossender Weise herabgesetzt.

Eine Probezeit von zwei Jahren

Nebst der Busse wurde dem 72-Jährigen eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 350 Franken auferlegt. Sollte er die Probezeit von zwei Jahren brechen, droht ihm somit eine Geldstrafe von insgesamt 21'000 Franken. Zusätzlich wurde er wegen einer illegal angebrachten Werbetafel zu einer Busse von 200 Franken verurteilt und muss die Verfahrenskosten von 650 Franken tragen. Die Strafe ist noch nicht rechtskräftig.

Der Fasnachtswagen sollte mit dem besagten Schriftzug an den beiden Fasnachtsumzügen in Mels und Wangs teilnehmen. So weit kam es allerdings nicht: Bereits zuvor war der Wagen im Sarganserland unterwegs und gut sichtbar auf einem Firmengelände abgestellt. Fotos der Komposition machten daraufhin im Internet die Runde.

Streitbaren Begriff für den Umzug vorübergehend abgeklebt

Als der Urheber zum Umzug in Wangs eintraf, machten ihn Vertreter der Fasnachtsgesellschaft darauf aufmerksam, dass er mit dieser Wortwahl nicht teilnehmen dürfe, weshalb er den streitbaren Begriff kurzerhand abdeckte. Später liess er das Fasnachtssujet an der Umzugsroute stehen, bis Polizei und Staatsanwaltschaft intervenierten.

Der Mann selbst, der einst Mitglied in der SVP war, sah im Schriftzug kein Problem. Im Februar sagte er:

«Ich brauchte ein kurzes Wort. Ich habe ja alles von Hand auf den Wagen geschrieben.»

Für Nirosh Manoranjithan, der im Zuge der aktuellen Debatte in der Arena zum Thema Rassismus aufgetreten ist, war dies der erste rassistische Angriff, wie er sagt. Der 27-Jährige hatte Anzeige wegen Beschimpfung eingereicht, welche nun ebenfalls dem Tatbestand der Rassendiskriminierung zugeordnet wurde.

Auch die FDP-Lokalpartei hatte sich eine Anzeige überlegt, weil die gezeigten Plakate gestohlen worden waren. Sie entschied sich schliesslich dagegen.