Rekordschnee Das Werdenberg versinkt im Schnee: Bergbahnen und Kinder freuen sich über die weisse Pracht, Pöstlern und Werkhofmitarbeitern verschafft sie viel Zusatzarbeit Berge an Schnee sind in den Talregionen seltener geworden. Umso grösser war die Überraschung, als es im Werdenberg wieder mal «richtig» Winter wurde und man die Dorfkerne kaum mehr von jenen im Obertoggenburg unterscheiden konnte. Trotz der Schneemassen durfte der Alltag nicht ruhen und führte an gewissen Orten zu Problemen. Robert Kucera, Armando Bianco, Corinne Hanselmann, Alexandra Gächter 15.01.2021, 17.17 Uhr

Wer mit dem Auto weg wollte, hatte erst einmal eine Menge Arbeit. Das Städtli Werdenberg im Wintermantel fotografierte W&O-Leserin Ruth Lombardo. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kam es zu Verspätungen. Unzählige Schneepflüge und ihre Fahrer waren unermüdlich im Einsatz, hier in Grabs. W&O-Leserin Anja Buschor fotografierte diese Winterlandschaft in Sax. Autofahrer brauchten Geduld und Fingerspitzengefühl. Riesiege Gaudi auf dem Pausenplatz in Salez: Die Schülerinnen und Schüler genossen den Schnee, die Mutigen mit einem Sprung vom Turm in den tiefen Schnee. Die Kinder freuten sich über den Schnee. In den Quartieren konnten die Strassen zwar gut vom Schnee befreit werden, doch das Kreuzen wurde durch die Schneewände dann und wann unmöglich gemacht. Diesen idyllischen Blick in den tief verschneiten Garten hielt W&O-Leser Peter Engler in Oberräfis fest. Vielen Ästen wurde die Schneelast zu viel. «Winterwunderland in Sevelen», schreibt W&O-Leserin Ingrid Schäpper zu diesem gelungenen Foto. Schwerstarbeit in der gesamten Region: Viele fleissige Hände räumten die Zufahrtswege zu Häusern und Wohnblocks. Die Feuerwehren mussten ausrücken, um Lastwagen zu bergen und Strassen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Die Ketten wurden schon vorsorglich an den Einsatzfahrzeugen angebracht. Hydranten mussten vom Schnee befreit werden. Bei den Bergbahnen Wildhaus freut man sich über die weisse Pracht. Blick aus dem Wintergarten ins Winterwunderland. Schnee statt Laub: Die weisse Pracht macht sich gut auf Bäumen. Tief verschneites Dorf Salez. Mit schwerem Gerät: Räumungsarbeiten in Buchs.

Den schneebedeckten Strassen Herr zu werden ist für die Werkhof-Mitarbeiter der Region alles andere als einfach. So berichtet Beat Cerny, Leiter Werkhof Buchs, dass man am Donnerstag von 8 bis 22 Uhr im Einsatz stand, am Freitag ging es um 3 Uhr früh in den nächsten Dauereinsatz. Die Schneemassen sind dabei nur ein Problem von vielen.

«Es hat immer mehr Hindernisse in der Stadt, wie zum Beispiel parkierte Autos», erklärt Cerny und beschreibt die Lage wie folgt:

«Es ist viel Schnee und in der gesamten Stadt haben wir keinen Platz.»

Zwischen Strassen und Trottoirs türmen sich die Schneewände. Und überall wo eine Fläche unbenutzt war, wurde der Schnee zwischengelagert.

Seit Freitagnachmittag werden die Schneewände nun weggefräst, verladen und abtransportiert. Auf dem grossen Parkplatz beim Werdenbergersee findet der Schnee, den man von den Strassen gepflügt hat, quasi seine letzte Ruhe. Die Arbeit für die Mitarbeiter ist enorm. «Doch dem Team geht es eigentlich noch gut», hat Beat Cerny nichts zu beklagen. Als positiv wertet er die Reaktion der Stadtbewohner. «Die Bevölkerung ist sehr geduldig», freut er sich.

Mit schwerem Gerät: Räumung der grossen Schneemassen in Buchs. Armando Bianco

Das steht etwas im Kontrast zu der Gemeinde Gams. «Die Geduld in der Bevölkerung ist sehr unterschiedlich», erzählt der Werkhof-Leiter Tobias Kaiser. Alles soll so schnell wie möglich vom Schnee geräumt werden und jeder möchte am liebsten zuoberst auf der Prioritätsliste stehen. «Bis jetzt ist es einigermassen gegangen, die Strassen sind gepflügt», berichtet Kaiser mit zufriedener Miene am Freitagmittag.

Nun könne man, wie in Buchs, am selben Nachmittag mit Fräsen beginnen. Zwar seien die Mitarbeiter müde, «doch es bleibt uns nichts anderes übrig, man muss es halt machen», blickt er auf die nächsten Stunden voller Arbeit.

Viel zu tun gab es auch beim Nachbarn. Die politische Gemeinde Grabs weist in einem Newsletter darauf hin, dass der Grabser Winterdienst an seine Kapazitätsgrenze stosse. Obwohl die Schneeräumungsequipen nach Kräften gegen die Schneemassen ankämpfen, seien derzeit gewisse Einschränkungen unvermeidbar.

So teilte die Gemeinde gestern mit: «Die Trottoirs können derzeit nicht mehr vom Schnee befreit werden. Auch können die Gemeindestrassen 3. Klasse nur noch dort geräumt werden, wo es die räumlichen Verhältnisse noch zulassen. Zudem ist der Obere Wässertenweg (Gemeindestrasse 2. Klasse) nur noch auf dem Abschnitt Krebsengrabenstrasse bis Faberstrasse sowie von der Uniwash bis zur Lippuner EMT AG geöffnet.» Zudem weisen die Grabser Behörden auf den Umstand hin, dass mit den angekündigten Schneefällen auf Sonntag mit gewissen Einschränkungen zu rechnen sei.

Wer in der Gemeinde Wartau im Winter in höhere Lagen gelangen will, ist sich Einschränkungen bereits gewohnt. Doch mit den Schneefällen in dieser Woche stosse man auch in den Bergregionen an ihre Grenzen. «Der Schnee ist brutal nass und extrem schwer», erklärt Ernst Vetsch vom Werkhof der Ortsgemeinde Wartau, welche als Unterhaltsgruppe im Auftrag der politischen Gemeinde Wartau in der Bergregion unterwegs ist. Mit dem Pflügen, so hält er gegen Freitagmittag fest, sei man fertig. «Doch wohin mit dem Schnee?», fragt sich Vetsch. Es türmen sich die Schneewände und der Förster erklärt:

«Mancherorts sind die Strassen so schmal geworden, dass man nicht einmal mehr kreuzen kann.»

Tief verschneites Dorf Salez. Corinne Hanselmann

Die Schneemassen haben bei der Schweizerischen Post AG zu erheblichen Problemen bei der Auslieferung geführt. «Wir haben gestern versucht, alle Expresssendungen und Lebensmittelsendungen, wie zum Beispiel diejenigen von Le Shop, zuzustellen. Zudem konnten wir die Post in die Postfächer verteilen», sagt Thomas Schifferle, Verantwortlicher regionale Kommunikation Ost. Pakete seien teilweise verspätet bei ihnen eingetroffen und haben die Post auch wieder verspätet verlassen. Das grösste Problem sei aber die Briefpost gewesen. «Die Briefpost wird hauptsächlich mit dem Elektroroller verteilt. Da es gestern zu gefährlich für die Rollerfahrer war, sind diese nicht ausgerückt.» Man werde versuchen, heute Samstag alle Briefe und Pakete die gestern nicht verteilt worden sind, nachzuliefern.

Die Postboten konnten teilweise die Briefe nicht ausliefern. Bert Schnüriger (neue Sz) / Neue Schwyzer Zeitung

Das Frühzusteller-Unternehmen Presto AG, welches auch den «Werdenberger & Obertoggenburger» verteilt, begann gestern um 4 Uhr mit der Zustellung.

«Wir versuchen alles Mögliche, um den W&O zu verteilen.»

Das sagt Alain Mayer, Leiter der Presto AG Standort St. Gallen. Da viele Strassen frühmorgens nicht gepfadet sind, gelangen die Frühzusteller teilweise nicht an die Briefkästen. Vor allem in Oberschan und auf dem Grabserberg mussten Abonnenten auf die Zeitung warten. Teilweise konnte die Zeitung auch gar nicht verteilt werden.

Da die Frühzustellung kein Vollzeitjob ist und einige Verteiler um 7.30 oder 8 Uhr zur Uni oder zur regulären Arbeit müssen, gab es Touren, die nicht zu Ende gebracht werden konnten. Die Presto AG versuchte so gut es ging am Abend diejenigen Zeitungen nachzuliefern, welche am Morgen nicht zugestellt werden konnten. Dafür habe das Unternehmen mehr Zusteller aufgeboten. Teilweise müssen Mitarbeiter aber auch doppelte Touren abarbeiten.

Verständnis für die prekäre Situation haben nicht alle. «Um 6.32 Uhr rief eine Person an, die seit zwei Minuten ihre Zeitung vermisste», so Alain Mayer. Im Gegensatz dazu, habe es gestern Personen gegeben, die sich dafür bedankt haben, dass die Zeitung ausgeliefert wurde.

«Das macht sonst niemand.»

Bei der Rettung gab es keine grossen Verzögerungen. Urs Bucher

Das Vorwärtskommen ist aufgrund der hohen Schneemengen und den entsprechenden Strassenverhältnissen auch für die Rettung St. Gallen teilweise etwas schwieriger, vor allem auf Neben- und Seitenstrassen. «Aber es ist nicht so, dass wir mit mehr Einsätzen konfrontiert sind. Es gibt zum Glück weniger Verkehrsunfälle mit Verletzten, dafür mehr Blechschäden», sagt Philipp Lutz, Kommunikationsbeauftragter der Rettung St.Gallen, welche in Buchs einen Stützpunkt betreiben.



Bei den Fahrten zu den Notfällen, insbesondere bei Blaulichtfahrten, gab es keine allzu grossen Verzögerungen, da mit Sondersignal an Staus vorbeigefahren werden kann. Alle Rettungswagen (RTW) haben Allrad und kommen recht gut voran. Die Durchschnittsgeschwindigkeit sei aber niedriger als sonst. Die RTW meiden je nach aktueller Verkehrsmeldungen die Autobahnen, damit sie nicht durch querstehende LKWs blockiert werden. Grössere Zwischenfälle gab es für die Rettung St. Gallen seit dem ergiebigen Schneefall nicht.

Aufgrund der intensiven Schneefälle hatte die Feuerwehr Werdenberg Süd zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag einige Einsätze in ihrem Gebiet Wartau/Sevelen/Buchs. So mussten bei einer Unterführung in Sevelen und beim Autobahnanschlusswerk Buchs mehrere Lastwagen geborgen werden, die in den Schneemassen nicht mehr weiterkamen, sagt Kommandant Marcel Senn auf Anfrage. Zudem mussten verschiedenenorts Bäume zur Seite geräumt werden, die durch die Schneelast auf Strassen gefallen waren. Rund 25 Leute standen am Freitag im Einsatz, so Senn.

Hydranten mussten vom Schnee befreit werden. FW Werdenberg Süd

Auch die Feuerwehr Gams war aufgrund umgestürzter Bäume unterwegs. Hauptsächlich auf der Haager- und der Wildhauserstrasse, wie Kommandant Philipp Kaiser sagt. Die Grabser Feuerwehr wurde am Donnerstagabend alarmiert, weil sich der Stockenbach etwas staute durch Schnee, der beim Schneepflügen hineingelangte. «Dieser Sache nahm sich dann aber der Werkhof an», sagt Kommandant Daniel Koller gegenüber dem W&O.

«Wir werden den Winterdienst unterstützen und Hydranten freischaufeln. Wenn der Schnee gefriert oder es in den kommenden Tagen noch mehr Schnee gibt, sind die Hydranten für uns nicht mehr so einfach zugänglich», so Koller weiter. Auch Leute der Feuerwehr Werdenberg Süd waren bereits am Donnerstagabend unterwegs, um Hydranten vom Schnee zu befreien. Die Feuerwehr Sennwald rief in den Sozialen Medien die Bevölkerung zur Mithilfe auf: «Haben Sie auf Ihrem Grundstück oder in der unmittelbaren Umgebung einen Hydranten, so bitten wir Sie einen Zugang zu diesem (...) frei zu machen.»

Trotz den intensiven Schneefällen präsentierte sich die Lage im Skigebiet Wildhaus gestern entspannt. «Die Neuschneehöhen sind sicher aussergewöhnlich, aber als Bergbahn wird und darf man sich nie über zu viel Schnee beklagen», so Jürg Schustereit, Leiter Marketing und Kommunikation der Bergbahnen Wildhaus AG. Mensch und Maschine seien sicherlich gefordert, «doch ein erfahrenes und gut eingespieltes Team weiss solche Situationen zu meistern.»

Mensch und Maschine sind gefordert. PD

Mit Blick auf die aktuell hohe Lawinengefahr in den Bergen ruft das Obertoggenburger Unternehmen seine Gäste auf, die Pisten nicht zu verlassen. «Mit der aktuellen Warnstufe 4 bestehen abseits der Pisten auch für erfahrene Schneesportler erhebliche Risiken. Zudem ist der Schneedeckenaufbau sehr ungünstig. Bereits geringe Belastungen können Schneebretter und Lawinen auslösen», warnt Jürg Schustereit weiter. Die geöffneten Pisten hingegen seien dank den üblichen Sicherungsmassnahmen wie Lawinensprengungen oder Präparierung vor alpinen Gefahren gesichert.

Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kam es zu Verspätungen. Robert Kucera

Im Busbetrieb in der Region Werdenberg gab es keine nennenswerten Ereignisse, wie Hans Koller, Mediensprecher Bus Ostschweiz, auf Anfrage sagt.

«Es gab Verspätungen im Bereich zwischen fünf und zehn Minuten und kurzfristige Ausfälle, was auf die Umstände mit den grossen Schneemengen zurück zu führen ist.»

Auch auf den Strecken bergwärts habe es keine besondere Vorfälle gegeben – «ausser, dass die Fahrzeuge teils mit Schneeketten ausgerüstet werden mussten».