Alt St. Johann: Das Wasserreservoir Gugger wird durch einen Neubau ersetzt Die Wasserkorporation Alt St. Johann-Unterwasser genehmigte einen Kredit von 1,05 Millionen Franken an einer Urnenabstimmung Heini Schwendener 03.05.2020, 13.59 Uhr

Fritz Looser, Präsident der Wasserkorporation Alt St. Johann-Unterwasser (links), und Ingenieur Philipp Grüninger mit dem Plan für den Neubau des Wasserreservoirs Gugger. Adi Lippuner

Am Wochenende haben die Stimmberechtigten der Wasserkorporation Alt St. Johann-Unterwasser an der Urne einen Antrag zum Neubau des Reservoirs Gugger in Alt St. Johann zugestimmt. Bei einer Stimmbeteiligung von 29,4 Prozent sagten 402 Stimmberechtigte Ja zum Antrag, 22 waren dagegen.